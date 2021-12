Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd. "Bei uns muss man nicht Schlange stehen", sagte Alexandra Erni, Bereitschaftsleiterin des DRK Neckargemünd-Wiesenbach. Wer sich für die Teststation der Stadt Neckargemünd im Rathaus per Internet anmeldet hat, kann mit einer kurzen Verweildauer dort rechnen. "Mit Einchecken und Test benötigt man maximal zwei bis drei Minuten", berichtete Erni. Danach kann man schon weiter. Das Testergebnis wird 15 Minuten später auf die Corona-Warn-App oder per E-Mail übermittelt.

Nachdem die Stadt zusammen mit der Arztpraxis Dr. Uebel zuletzt immer wieder Impfangebote im Rathaus unterbreitete, geht es nun auch für die Corona-Teststation von DRK, DLRG und Feuerwehr sowie weiterer freiwilliger Helfer weiter – und das bereits in der dritten Woche. Erni wies im Gespräch auf die Vorteile der Zusammenarbeit hin, die auch auf die Verwendung der teuersten und sichersten Tests setzt: "Der Stadt und uns ist es wichtig, alle Möglichkeiten einer verbesserten, qualitativ hochwertigeren Aussage der Tests anzubieten."

Die Tests selbst, aber auch Verbrauchsmaterial, Schutzkleidung, Desinfektionsmittel, Räume und IT-Infrastruktur stellt die Stadt zur Verfügung. Auch durch die Testzeiten möchte man sich von anderen kommerziellen Anbietern absetzen, von denen es inzwischen fünf in der Stadt gibt.

Noch sammelt die in einem Teilgebäude des Rathauses untergebrachte Teststation Erfahrungswerte bezüglich der Frequentierung zu den jeweiligen Zeiten. Insgesamt 50 Helfer gewährleisten einen fachgerechten Abstrich. Dazu hat das Personal mit medizinischer Ausbildung noch einmal zusätzlich an einer Schulung in der Probenabnahme durch einen Lungenfacharzt teilgenommen. Neben den medizinisch geschulten Personen unterstützen weitere drei Helfer pro Schicht, sodass alle Stationen schnell durchlaufen werden können.

"Wir testen nasopharyngeal", sagte Erni: Der Abstrich wird durch die Nase im hinteren Rachenraum abgenommen. Das ist zwar für die Getesteten unangenehmer, doch dafür dauert die Abnahme des Abstrichs mit drei Sekunden kürzer als der Abstrich im vorderen Nasenbereich – und mehr als ein leichtes Kratzen oder Kitzeln ist dabei nicht zu spüren. Erni machte noch auf einen weiteren Unterschied aufmerksam, der ihr bei anderen Teststationen aufgefallen ist: Offene Schutzkittel, fehlende oder nur halbherzig aufgesetzte Haarbedeckung, Fehlen des Augenschutzes sowie seltenes Wechseln der Handschuhe bezeichnete sie als ein "No-Go". "Wir legen großen Wert auf das richtige Anlegen der Schutzkleidung", betonte sie.

Wird ein Test positiv ausgewertet, erhält die betroffene Person nicht nur eine E-Mail oder App-Benachrichtigung, sondern sie wird persönlich telefonisch informiert und erhält Unterstützung und Informationen zu dem nun angeratenen PCR-Test und weiteren Verhaltensregeln.

Bürgermeister Frank Volk, der gerade für einen Test vorbeischaute, zeigte sich dankbar für das Angebot der Hilfsorganisationen, vor allem für die frühen zeitlichen Testmöglichkeiten. Die Stadt unterstütze das aus vollster Überzeugung und arbeite auch bei den Impfaktionen mit dem DRK zusammen.

Info: Die Teststation im Rathaus hat über Weihnachten veränderte Öffnungszeiten: am 24. Dezember ab 9 Uhr und ab 11 Uhr, am 25. Dezember ab 9 und ab 10 Uhr und am 26. Dezember ab 9 und ab 10 Uhr. Anmeldung unter www.neckargemuend.de