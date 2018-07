Von Christoph Moll

Neckargemünd. Die Stadt muss sich etwas einfallen lassen, damit es im Herbst genügend Betreuungsplätze für Kinder gibt. Denn es wird keine Kindertageseinrichtung im früheren Ortho-Gebäude des "Gewerbeparks Am Hollmuth" an der Bundesstraße B45 am Stadtausgang in Richtung Bammental geben. Für eine solche Kindertagesstätte lehnte der Gemeinderat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung eine Förderung ab.

Knapper ging es nicht: Am Ende waren es acht Ja- und acht Nein-Stimmen. "Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung", erklärte Bürgermeister Frank Volk. Die Stadt müsse nun anderweitig 60 Betreuungsplätze realisieren. "Das wird kein Spaß, sondern eine schwere Aufgabe", sagte Volk hörbar angefressen. "Dabei waren wir so glücklich, dass Mäusezauber kam."

"Mäusezauber" - das ist ein 2013 gegründeter privater Träger, der bisher Betreuungseinrichtungen in Weinheim sowie Heidelberg betreibt und in Neckargemünd in die Bedarfsplanung für das kommende Kindergartenjahr 2018/2019 aufgenommen werden sollte. So hatte es zumindest die Stadtverwaltung vorgeschlagen. Die endgültige Aufnahme und die damit verbundene Förderung sollten in der nächsten Sitzung des Gemeinderates beschlossen werden.

Hintergrund ist, dass für das kommende Kindergartenjahr im Vergleich zum vorangegangenen Jahr Betreuungsplätze in Neckargemünd fehlen. Die "Mäusezauber GmbH & Co. KG" mit Sitz in Weinheim hatte im Frühjahr Kontakt mit der Stadtverwaltung aufgenommen, um eine neue Kinderbetreuungseinrichtung zu realisieren. Der private Träger ging auf die Wünsche der Stadt ein, vor allem Plätze für unter Dreijährige und Ganztagesplätze für über Dreijährige zu schaffen.

Geplant waren vier Gruppen mit insgesamt 60 Plätzen, wie "Mäusezauber"-Prokuristin Patricia Kling erläuterte: zwei Gruppen mit jeweils zehn Plätzen für Kinder zwischen zwei Monaten und drei Jahren sowie zwei Gruppen mit jeweils 20 Plätzen für Kinder zwischen drei und sechs Jahren.

Ein "passendes Gebäude", so hieß es von der Stadt, sei ausfindig gemacht worden. Doch ist das frühere Ortho-Gebäude, das nach der Insolvenz der Firma Baum wieder größtenteils frei geworden ist, wirklich für eine Kinderbetreuungseinrichtung geeignet? Daran schieden sich im Gemeinderat die Geister.

Die Stadt sah insbesondere die zentrale Lage als Vorteil, sodass ein Betreuungsplatz hier auch für Familien aus den Ortsteilen wie Dilsberg und Mückenloch zumutbar wäre. Auch für die Wohngebiete Hollmuth und Mühlrain sei der Standort "nahezu optimal". Man habe auch über andere Standorte wie zum Beispiel auf einem freien Grundstück Am Hollmuthhang diskutiert, sagte Bürgermeister Volk. Doch hier sei die Anbindung nicht so gut.

Volk betonte, dass "Mäusezauber" einen guten Ruf habe, wie Nachfragen in anderen Gemeinden ergaben. "Wir brauchen die Einrichtung dringend", betonte er. Doch die Lage und die Preise stießen im Gemeinderat auf Widerstand.

Der "Kommunalverband für Jugend und Soziales" (KVJS) hatte bereits grünes Licht für die Einrichtung gegeben. "Mäusezauber" wollte jedoch vor dem Antrag zu einer Nutzungsänderung des Gebäudes und dem Abschluss eines Mietvertrages die Zustimmung des Gemeinderates für eine Aufnahme in die Bedarfsplanung.

Damit wäre auch eine Bezuschussung der Betriebsausgaben der Einrichtung von 68 Prozent bei den U3-Gruppen und 63 Prozent bei den Ü3-Gruppen verbunden. Die Eröffnung war für Ende des Jahres vorgesehen. Daraus wird nun erst einmal nichts.