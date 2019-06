Von Karin Katzenberger-Ruf

Neckargemünd. Es duftet herrlich: erst nach Popcorn und dann nach Sägemehl. Der "Circus Carl Althoff" hat derzeit sein Zelt an der Bammentaler Straße aufgeschlagen. Und in der Manege ist einiges los. Vor allem Kinder kommen voll auf ihre Kosten. Vor allem, weil sie selbst im Zirkusrund agieren dürfen: Das Pferde- und Ponyreiten vor Vorstellungsbeginn ist da schon mal ein schöner Auftakt.

Es gibt etliche Programmpunkte, bei denen der Clown die Kleinen zum Mitmachen bewegt - vor allem die Mutigen. Ein Mädchen im Publikum streckt besonders oft den Finger. Die Kleine darf schließlich in die Manege kommen. Sie nimmt auf einem Stuhl Platz, hält einen Reifen in die Höhe - und schon springt ein Hund über sie hinweg. War das nun ein Flughund?

Beim "Circus Carl Althoff" sind die Artistinnen und Artisten Allround-Talente. So wie Joanna und Antonio. Stand sie eben noch am Candy-Shop und verkaufte Popcorn, ist sie plötzlich in der Manege eine Meerjungfrau mit Fischschwanz. Doch nicht nur das Kostüm ist atemberaubend. Als sich Joanna ihrer Fischflosse entledigt hat, versetzt sie das Publikum mit beneidenswerter Beweglichkeit in Erstaunen. Und später geht sie nochmals mit Spiderman hoch in die Luft.

Unter den Sternen des Zirkuszelts erwartet die Zuschauer eine Pferdedressur mit Pinto-Schecken und Akrobatik mit Antonio, der seine Muskeln spielen lässt. Foto: Katzenberger-Ruf

Wie Antonio verfügt sie über ein Höchstmaß an artistischem Können. Er versetzt durch ungeheure Muskelkraft und Körperspannung in Erstaunen. An anderer Stelle zieht Antonio als Jong-leur ganz großer Teile das Publikum in seinen Bann.

Und dann sind da noch die vierbeinigen Stars: Ein Geißbock, der von einem Pferd zum andern balanciert oder Hunde, die auf einem Esel aufsitzen. Und dann ist da noch "Scheich", das männliche Kamel, zwischen dessen Höcker Kinder und Erwachsene Platz nehmen dürfen, um sich fotografieren zu lassen. Auch Lamas gehören beim "Circus Carl Althoff" zu den Tieren, mit denen gearbeitet wird.

Auf Kamel "Scheich" dürfen die Gäste für ein Foto Platz nehmen. Foto: Katzenberger-Ruf

In der viertelstündigen Pause können sich Interessierte gegen einen kleinen Aufpreis auf dem Gelände umschauen, auf dem für das Gastspiel in Neckargemünd so manches Tier-Quartier eingerichtet ist. Zumindest noch in dieser Woche. Denn das nächste Gastspiel ist bereits geplant: Bevor der Zirkus in Neckargemünd eintraf, gastierte er in Bad Mergentheim, danach geht es nach Heidelberg-Ziegelhausen.

Info: Noch bis Sonntag, 23. Juni, gastiert "Circus Carl Althoff" in Neckargemünd. Am heutigen Montag ist Familientag, die Vorstellung beginnt um 17 Uhr. Gleiche Uhrzeit gilt am Donnerstag, Freitag, Samstag. Am Sonntag ist bereits um 14 Uhr Vorstellungsbeginn. Morgen und am Mittwoch macht der Zirkus Pause. Parkplätze am Ortho-Gelände sind ausreichend vorhanden.