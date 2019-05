Neckargemünd. (cm/luw) Zur Mittagszeit entspannte sich die Lage: Während sich die Sonne am Mittwochnachmittag langsam wieder zeigte, sank auch der Pegel am Neckar. Große Niederschlagsmengen und Überschwemmungen an den Ufern hatten die Stadt in den 24 Stunden zuvor in Atem gehalten. "Der letzte gemessene Stand lag bei 5,90 Meter, aber seit dem Höchststand am Mittag fällt der Pegel", sagte gestern Nachmittag Petra Polte, Pressesprecherin der Stadt. Gesperrt worden seien nur direkt am Neckar gelegene Wege und Parkplätze.

Feuerwehr und THW mussten gestern Vormittag trotz der glimpflichen Hochwasserbilanz noch einmal ausrücken: Eine Sandsteinmauer in der Wiesenbacher Straße drohte auf Gehweg und Fahrbahn zu stürzen. "Wir vermuten, dass der starke Regen das Erdreich derart aufgeweicht hat, dass der Druck von innen auf die Mauer zugenommen hat", erklärte auf RNZ-Nachfrage Ordnungsamtsleiter Mario Horvath. Die etwa 2,50 Meter hohe Mauer grenzt ein ebenso hoch gelegenes Privatgrundstück vom Gehweg ab. "Vereinzelte Steine sind schon auf den Weg gefallen", schilderte Horvath. In der Folge habe die Feuerwehr den Bereich abgesichert. Ein Fachberater des THW habe dann entschieden, die Mauer mit Holzbrettern, Stahlsprießen und Erdankern zu stützen. Der Gehweg bleibt an dieser Stelle vorerst gesperrt.

Am Dienstagabend musste man noch mit größeren Schäden rechnen. Bürgermeister Frank Volk hielt die Stadträte und Besucher in der Sitzung des Gemeinderates mit "Wasserstandsmeldungen" zwischen den einzelnen Tagesordnungspunkten auf dem Laufenden. "Es sind 6,20 Meter zwischen 3 und 4 Uhr in Gundelsheim vorhergesagt", meinte Volk. Das hätte für Neckargemünd bedeutet, dass vier bis sechs Stunden später nicht nur die Parkplätze am Neckarlauer unter der Friedensbrücke, am "Schwanen" in Kleingemünd und in der Rainbach unter Wasser stehen, sondern auch die Tiefgarage in der Mühlgasse. Doch Polte gab gestern Entwarnung: "Die Mühlgasse bleibt frei, auch die Tiefgarage ist mit einem blauen Auge davon gekommen."

Die zahlreichen in der Gemeinderatssitzung anwesenden Feuerwehrleute verabschiedete Volk nach der Behandlung des Feuerwehrbedarfsplanes gegen 20.30 Uhr: "Wir brauchen Euch heute Nacht und morgen." Die Feuerwehr kontrollierte anschließend die Parkplätze am Neckar. Standen dort zu Beginn der Sitzung gegen 19 Uhr noch einige Autos, verkündete Volk gegen 22 Uhr: "Alle Parkplätze sind jetzt frei." Laut Polte sind einige Autos abgeschleppt worden. Am Campingplatz stand der Pressesprecherin zufolge das Wasser am Dienstagmittag so hoch, dass man dessen Betreiber informiert habe. "Er hat sich dann darum gekümmert, dass die Autos, die direkt am Neckar standen, an einer höher gelegenen Stelle parken", so Polte.

Wohnräume wären übrigens erst ab einem Pegelstand von etwa 6,50 Meter betroffen gewesen. Insofern konnten die Anwohner aufatmen. Und auch die Schwanenfamilie wurde Mittwochmorgen noch in voller Besetzung gesichtet. "Den Schwänen geht es gut", bestätigte Polte gegenüber der RNZ.