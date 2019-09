Neckargemünd. (luw) Einsatzkräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk (THW) und DLRG mussten am Dienstagabend ausrücken, um ein gesunkenes Boot aus der Elsenz zu bergen. Kurz nach 19 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert: Ein am Steg angelegtes Sportboot war unweit von der Einmündung in den Neckar und nahe der Mühlgasse untergegangen. Verletzt wurde dabei niemand. Auch blieben Fluss und Umwelt von Verschmutzungen durch Öl oder Benzin verschont.

"In Absprache mit der Wasserschutzpolizei hat die Feuerwehr entschieden, dass das Boot aus dem Wasser muss, um einer Verschmutzung vorzubeugen", erklärte gestern auf Nachfrage Michael Willenbacher, Neckargemünder Ortsbeauftragter des THW. Also wurden weitere Einsatzkräfte angefordert. Rettungsschwimmer der DLRG sicherten gemeinsam mit der Feuerwehr das rund sechs Meter lange Boot. "Ein Teil des Bootes war noch zu sehen, weil es am Steg festgebunden war", so Willenbacher. Derweil kam ein Fachberater des THW hinzu, um über das weitere Vorgehen zu entscheiden.

Die besondere Herausforderung dieser Bergung beschrieb Willenbacher so: "Weil die Elsenz an dieser Stelle etwa zwei Meter unterhalb des Straßenniveaus liegt und das Boot über eine Mauer gehoben werden musste, haben wir einen Kran dafür benutzt." Deshalb kam das THW mit einem Lastwagen zur Hilfe, der mit einem Kran für derartige Einsätze ausgestattet ist. "Damit ging das relativ einfach", so Willenbacher. Schwimmer der DLRG halfen dabei, das Tragegeschirr des Krans am Boot zu befestigen.

Das Wasserfahrzeug gehört nach Angaben des Vorsitzenden Heinz-Elmar Pinnow einem Mitglied des Neckargemünder Wassersportvereins. "Wenn man sein Boot nicht pflegt, gammelt es irgendwann durch", erklärte Pinnow auf Nachfrage. Demnach habe sich besagtes Mitglied seit fünf Jahren nicht um das Sportboot gekümmert. So hätten sich undichten Stellen gebildet, durch die in den vergangenen Tagen Wasser eingedrungen sei. Nun müsse sich das Mitglied um den Abtransport des Bootes vom Vereinsgelände kümmern - und um die Kosten des fast vierstündigen Einsatzes...