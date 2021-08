In Höhe des Lidl-Marktes beim Kreisel in Kleingemünd wurde die Baustellenampel errichtet, um Fahrgästen das sichere Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Foto: Alex

Neckargemünd. (cm) Über eine "angenehme Sache" freute sich Dietmar Keller (SPD) in der zurückliegenden öffentlichen Sitzung des Gemeinderates. Der Anlass: Am B37-Ortseingang von Kleingemünd wurde in Höhe des Lidl-Marktes bereits vor mehreren Wochen eine Fußgänger-Ampel installiert. Eine solche hatte unter anderem Keller schon gefordert, da es am dortigen Kreisel immer wieder zu gefährlichen Situationen mit Kindern komme, die hier die Fahrbahn überqueren, um zum Schwimmbad oder zum Schulzentrum auf der gegenüberliegenden Neckarseite zu kommen.

"Ist das nur provisorisch oder eine langfristige Lösung?", wollte Keller nun wissen: "Ich würde es mir wünschen." Bürgermeister Frank Volk dämpfte die Freude jedoch schnell: "Das ist leider nur eine provisorische Maßnahme für den Schienenersatzverkehr bis zum 2. Oktober." So lange saniert die Bahn nämlich die Strecke im Neckartal und Busse ersetzen die Züge. Und die Ampel soll das Erreichen der Ersatzhaltestellen an der B37 erleichtern.

Der Bürgermeister berichtete, dass eine Ampel an dieser Stelle wiederholt Thema bei Verkehrstagfahrten mit allen zuständigen Behörden gewesen sei. "Rhein-Neckar-Kreis und Regierungspräsidium sehen aber keine Notwendigkeit für eine Ampel", so Volk.

"Dann habe ich mich wohl zu früh gefreut", meinte Keller. Er hoffte, nun aber zumindest "einen Fuß in der Tür zu haben". "Wir haben da keinen Einfluss", dämpfte Volk auch diese Erwartung.