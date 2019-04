Neckargemünd. (nah) Hoch über dem Gebäude schwebt am Kran befestigt der Richtfest-Kranz. Seine bunten Bänder flattern im Wind, als Zimmermann Guido Kenk das Weinglas erhebt und die Gebäudeweihe mit dem Spruch vollzieht: "Nun Glas zerschmettre auf dem Grund, es sei geweiht zu dieser Stund’!"

Zum Richtfest hatte Geschäftsführer Claus-Heinrich Mohr vom Bau- und Projektträger Dombrowski Massivhaus vor dem fertiggestellten Rohbau zahlreiche Anwohner, Gemeinderäte, Eigentümer, Interessenten und mögliche Mieter begrüßt. Der Blick ging zurück auf den Beginn der Bauarbeiten im Spätsommer.

Es war und ist der Wunsch der Stadt Neckargemünd und des Gemeinderats, auf dem Grundstück in der Kurpfalzstraße eine moderne Pflegeeinrichtung mit verschiedenen Betreuungs- und Pflegeangeboten für Senioren entstehen zu lassen. Nachdem das Projekt nach Rückzug des ersten Trägers ins Wanken geraten war, griff Dombrowski Massivhaus das Anliegen der Stadt auf und fand in den Paritätischen Sozialdiensten Heidelberg den Partner, der das Angebot eines ambulanten Pflegedienstes stellt. Daran erinnerte Claus Heinrich Mohr in seiner Ansprache. Auf dem Hanna-Weis-Platz im Dreieck zwischen den Seniorenwohnungen, der Kindertagesstätte, und nun der Seniorenresidenz Sonnenquartier lud der Bauträger alle Gäste und Handwerker zu einem deftigen Richtfestschmaus ein.

Die Seniorenresidenz Sonnenquartier bietet auf einer Fläche von 3300 Quadratmetern Platz für 35 Pflegewohnungen in einem Gebäude in unterschiedlichen Größen vom 1,5-Zimmerappartement über die 2-Zimmerwohnung bis zur 3-Zimmerwohnung in verschiedenen Stockwerken. Auch eine Tagespflege auf einer Fläche von bis zu 180 Quadratmetern und für bis zu 20 Personen, deren Angebot der Stadt besonders wichtig war, ist in dem Haus angesiedelt. Bis auf wenige Einheiten konnten bereits alle Wohnungen verkauft werden.

Geschäftsführer Mohr kündigte bis zum Ende des Jahres die Fertigstellung des 70 Meter langen Gebäudes an. Sein herzlicher Dank galt den Handwerkern für die Fertigstellung im Zeitplan. Jörn Fuchs, Geschäftsführer der Paritätischen Sozialdienste Heidelberg, schaute mit dem Leiter des Anna-Scherer-Hauses Bammental, Michael Nicolaus, auf dem Rohbau vorbei. Vom Anna-Scherer-Haus wird die Tagespflege-Einrichtung betreut und auch Pflegedienstleistungen können bei Bedarf dazu gebucht werden.

"Uns war besonders der Aspekt wichtig, dass eine Tagespflege-Einrichtung geschaffen wird", sagte Bürgermeister Frank Volk bei der Besichtigung. "Der Bedarf ist da und wird immer größer." Positiv sah er die Lage der Seniorenresidenz in direkter Nähe der Einkaufsmöglichkeiten.