Neckargemünd. (cm) Zwei Baustellen an der Bundesstraße B45 innerhalb von nur zwei Kilometern haben am Montag in und um Neckargemünd begonnen: Zum einen wird in Richtung Bammental gebaut, zum anderen an der Zufahrt zum Hollmuth-Tunnel.

Grund für die Baustelle zwischen der Walk- und der Kriegsmühle ist ein Hangrutsch nach einem Starkregen im Juni. Die Leitplanke hat sich verformt und im Asphalt sind Risse entstanden.

Eine "noch unkritische undichte Stelle im Gasnetz" wird am Hollmuth-Tunnel repariert. Foto: Alex

Für die Arbeiten muss die B45 noch bis zum kommenden Freitag, 7. September, auf etwa 50 Metern täglich zwischen 8 und 15.30 Uhr halbseitig gesperrt werden. Grund für die Baustelle am Hollmuth-Tunnel ist eine "zum jetzigen Zeitpunkt noch unkritische undichte Stelle im Gasnetz", die bei Routine-Sicherheitsüberprüfungen entdeckt wurde, wie Stadtwerke-Sprecherin Ellen Frings am Montag sagte.

Für die Reparatur wurde die Straße beim Profi-Markt aufgegraben. Bis Ende der Woche bleibt deshalb die von Dilsberg kommende Fahrspur des Tunnels in Richtung B45 gesperrt. Die Gegenrichtung im Tunnel bleibt befahrbar.