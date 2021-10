Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd. Aufmerksam auf die Bilder von Jens-Peter Lages war Doris Meyer zu Schwabedissen, Kulturreferentin und Museumsleiterin der Stadt, bei einem Blick in die Schaufenster des örtlichen Buchladens geworden. Dort waren Kostproben seines Könnens zeitweilig zu sehen. Sie nahm Kontakt zu dem Talent auf, das bislang eher im Verborgenen geschlummert hatte und zumeist künstlerische Aufträge aus dem Bekannten- und Verwandtenkreis bediente.

Sichtlich berührt, dass seine allererste Ausstellung mit dem Titel "Intro" nun Wirklichkeit geworden ist, zeigte sich Jens-Peter Lages bei der Eröffnung im Rathaus Neckargemünd, zu der Bürgermeister Frank Volk begrüßte. Die Ausstellungseröffnung war für den künstlerisch Tätigen sozusagen ein Heimspiel, das vom Bürgermeister als "Falltorstraßenfest" betitelt wurde: Die Nachbarschaft von Jens-Peter Lages war im Publikum stark vertreten.

Die Zeit der Corona-Pandemie hatte das Mal-Talent gut genutzt, um nun mit Aussicht auf eine Ausstellung sein ganzes künstlerisches Spektrum vielen Betrachtern zu zeigen. "Es war mir wichtig, dass die Ausstellung ein Paukenschlag wird", betonte er bei der Ausstellungseröffnung. Viel Zeit und viel Energie stecken in seinen Bildern, die in den vergangenen vier Jahren entstanden sind und die er zum Teil einschließlich des Rahmens als Gesamtkunstwerk präsentierte. Den fertigte er teilweise selbst aus rund 100 Jahre altem Holz. Es entstanden kunstvolle Lampen aus Tetrapak, die ebenfalls am Eröffnungsabend zu sehen waren. Damit trug er auch dem Upcycling-Gedanken Rechnung.

Im Jahr 2017 machte er sich als freischaffender Künstler mit eigenem Atelier in Neckargemünd selbstständig und widmete sich neben Auftragsarbeiten verstärkt seiner künstlerischen Entwicklung. Bereits in seiner Schulzeit war er ab 1993 auch in Sachen Graffiti als Sprayer unterwegs und von da an träumte er von einer eigenen Ausstellung.

"In meiner ersten eigenen Ausstellung wollte ich mich in Stil und Technik nicht auf ein Thema festlegen, sondern sie sollte mein breites Repertoire widerspiegeln", verriet der kreative Neckargemünder. Für den Werkstoff Holz, den er ausgiebig in seiner Schreinerlehre kennen- und schätzen lernte, kann er sich begeistern, und er greift auf ihn oftmals als Malgrund zurück oder für seine Reliefs.

Im Rathausfoyer stechen drei Arbeiten in harmonisch kontrastreicher Farbkomposition besonders ins Auge: "Anakins Memorial", "Polaris" und "Mrs. Fire and Mr. Cold". Mit Acrylfarbe und Sprühlack sowie teilweise mit Papierreliefs hat er diese Werke auf Holz geschaffen. Im sich anschließenden Gang finden sich stimmungsvolle Kreidezeichnungen mit Motiven von Hirschhorn und Neckargemünd.

In Reminiszenz an sein Graffiti-Wirken schuf er "JPL-Stego"-saurus inmitten eines Vulkanausbruchs oder "Big City Nights" auf Holzgrund gemalt und mit Holzrelief-Graffiti kombiniert. Auf ähnliche Weise ist das Ton-in-Ton gehaltene "Desert-Lodge" entstanden. Graffiti und Holz vereint er auch in "Unterleghölzer 2017-2021".

Als Sprayer ist er übrigens derzeit für die Stadt aktiv, wie Bürgermeister Volk verriet. Denn Lages verschönert sechs ausgewählte Verteilerkästen im Stadtgebiet. Die Verwaltung hat hierfür bei den Versorgern das Okay eingeholt. Volk zeigte sich auch hiervon begeistert.

Info: Die Ausstellung im Rathaus ist noch bis zum 12. Januar 2022 zu den Öffnungszeiten zu sehen.