Neckargemünd. (cm) In der Ortsdurchfahrt wird es so schnell keine Brathähnchen geben – zumindest nicht an der Einmündung des Melacpasses in die Bahnhofstraße. Der Bauausschuss hat in seiner zurückliegenden öffentlichen Sitzung geschlossen bei einer Enthaltung einen "Bauantrag zur dauerhaften Aufstellung eines Imbissfahrzeuges (Hähnchenbraterei)" abgelehnt.

Die städtische Fachbereichsleiterin Susanne Lutz erklärte, dass in diesem Bereich lediglich der Teilbebauungsplan "Bahnhofstraße-Schützenhausstraße" gilt. Der Imbisswagen solle außerhalb der darin enthaltenen Bauflucht aufgestellt werden. Der Bauantrag sei erforderlich, da der Wagen dauerhaft aufgestellt werden soll. "Es ist aber kein Baukörper geplant, der nicht problemlos wieder entfernt werden könnte", meinte sie. Es entstehe auch kein Problem für den Verkehr in der Ortsdurchfahrt.

Bürgermeister Frank Volk sah ein "Riesenthema in der Parksituation". Die Kunden würden sich sicher nicht an die zwei eingezeichneten Parkflächen auf dem Areal halten. Auch Manfred Rothe (Freie Wähler) meinte, dass das Vorhaben deshalb "nicht durchführbar" sei. Er schlug als Alternative den Bahnhofsvorplatz vor. Jens Hertel (SPD) sah die Parksituation "extrem kritisch". Außerdem sei dort – anders als bei Hähnchenwagen an Supermärkten – kein Aufenthalt zum Verzehr möglich. "Wenn ich Hunger hätte, würde ich dort nicht anhalten", meinte Hertel. "Die Leute werden wild rein- und rausfahren." Thomas Schmitz (Grüne) erinnerte daran, dass es in der Vergangenheit bereits einen Hähnchenwagen in Höhe des Pflegeheims "Neckargemünder Hof" gegeben habe. Es habe auch schon andere Versuche gegeben, ein solches Angebot zu etablieren. "An der Stelle passt es jedenfalls gar nicht", meinte Schmitz. "Es ist eine schöne Idee, aber am falschen Ort."