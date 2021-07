Neckargemünd. (cm) "Das ist doch kaum zu glauben!" Die Anruferin in der RNZ-Redaktion konnte kaum fassen, was sie da sah: "Direkt neben der Blitzersäule steht ein Kastenwagen, aus dem auch geblitzt wird." Tatsächlich ist es bereits mindestens einmal vorgekommen, dass auf Höhe der fest installierten Blitzersäule in der B 37-Ortsdurchfahrt, also der Bahnhofstraße, am Ortseingang von Schlierbach kommend, aus einem Wagen heraus und damit an dieser Stelle quasi doppelt geblitzt wurde. Das Landratsamt wollte damals herausfinden, ob Autofahrer nur bei eingesetzter Messeinheit – diese ist nämlich nicht immer in der Säule, sondern wechselt zwischen verschiedenen Säulen im Rhein-Neckar-Kreis – langsam gefahren wird oder ob das Tempolimit generell eingehalten oder eben überschritten wird. Damals wurde aber von der gegenüberliegenden Straßenseite aus geblitzt.

Und nun direkt daneben? Nein, erklärt Silke Hartmann auf RNZ-Nachfrage. "Neben der stationären Anlage in Neckargemünd wurde dort nicht zusätzlich mobil gemessen", so die Sprecherin des Landratsamtes des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg. "Ein Kollege unseres Straßenverkehrsamts war lediglich auf der Durchfahrt mit einem Messfahrzeug vor Ort, um die Messeinschübe in der Säule zu organisieren."