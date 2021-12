Neckargemünd. (cm) Eigentlich schien es nur eine Formalie zu sein: Der Gemeinderat sollte einer "Polizeiverordnung gegen umweltschädliches Verhalten, Belästigung der Allgemeinheit, zum Schutz der Grün- und Erholungsanlagen und über das Anbringen von Hausnummern (Polizeiliche Umweltschutz-Verordnung)" zustimmen. Kurios: Diese gibt es bereits und die Verordnung aus dem Jahr 2017 musste lediglich wegen der Änderung des Polizeigesetzes für Baden-Württemberg "im Sinne der Rechtsklarheit auf die gesetzlich geänderten Grundlagen des Polizeigesetzes" angepasst werden. Inhaltlich wurde nichts geändert. Doch der Gemeinderat diskutierte munter drauf los.

Der städtische Fachbereichsleiter Mario Horvath sprach von einer "sehr stark rechtlich bedingten Formalität". Mit den bisherigen Regelungen komme die Stadt als Ortspolizeibehörde gut zurecht. Bisher sei nur eine Maximallaufzeit von zehn Jahren möglich gewesen, nun seien es 20 Jahre. Dies Verordnung gelte dann bis Ende 2041. "Änderungen können allerdings jederzeit vorgenommen werden", beruhigte Bürgermeister Frank Volk die Stadträte. Doch diese fingen an zu diskutieren.

Marco La Licata (Linke) fragte, wie es mit dem öffentlichen Konsum von Betäubungsmitteln aussehe. Ein ärztlich verordnetes Morphiumpflaster zum Beispiel stelle nach der Verordnung eine Ordnungswidrigkeit dar. "In diesem Fall darf es im öffentlichen Bereich auch konsumiert werden", betonte Horvath. "Wenn man die Verordnung liest, bekommt man einen Schrecken", meinte Ilka Schlüchtermann (Grüne): "Da hat jeder von uns schon oft dagegen verstoßen." Jeder habe schließlich schon mal länger als einen Tag die Mülltonne vor dem Haus stehen lassen oder Sport auf Plätzen getrieben, auf denen dies eigentlich verboten sei. Oder zu bestimmten Uhrzeiten zu laut Musik gehört. Ihr sei aber klar, dass die Verordnung eine Handhabe für ein friedliches Miteinander geben soll. "Wir wünschen den Ordnungshütern ein gutes Händchen und Fingerspitzengefühl bei der Auslegung", so Schlüchtermann.

Bürgermeister Volk erläuterte, dass viele Fragen örtlich geregelt werden müssen, weil sie sonst nirgendwo geregelt seien. Dies gelte zum Beispiel für das Anbringen von Hausnummern. "Gibt es so etwas nur in Deutschland?", wollte Petra Groesser (Grüne) wissen. Bei Hausnummern gebe es in anderen Ländern hohe Strafen bis hin zum Versiegeln von Gebäuden. Die Regelungen seien "nicht an den Haaren herbeigezogen", meinte Volk. In Spanien koste das Verrichten der Notdurft an einem Parkhaus 300 Euro, wusste Lilliane Linier (SPD).

Manfred Rothe (Freie Wähler) wunderte sich derweil darüber, dass das Putzen von Autos auf Privatgrund nicht verboten sei. Die Stadt könne dies nicht regeln, weil es Privatgelände betreffe. Es sei aber anderweitig verboten, erklärte Horvath: "Dafür gibt es Waschanlagen mit Ölabscheider." Rothe wies noch darauf hin, dass am Neckar ein Schild stehe, dass das Füttern von Wildtieren verbiete. Laut Satzung sei dies jedoch nur an Straßen und in Grünanlagen verboten. "Der Neckar ist aber eine Bundeswasserstraße", wusste Horvath.

"Wer soll das alles kontrollieren?", fragte Giuseppe Fritsch (fraktionslos). "Wir haben doch mit Corona genug zu tun." Er werde sich deshalb enthalten, so Fritsch. "Wir müssen es kontrollieren", betonte Volk und ärgerte sich: "Wir ändern nichts und diskutieren trotzdem." Bei zwei Enthaltungen von Groesser und Fritsch gaben die Stadträte grünes Licht.