Von Agnieszka Dorn

Neckargemünd-Dilsberg. Es war einmal - der klassische Märchenanfang durfte auch in der Graf-von-Lauffen-Halle nicht fehlen. Denn beim Jubiläumskonzert zum 25-jährigen Bestehen der Dilsberger Kinderchöre boten die Kinder einen bunten Querschnitt von fast allen Musicals, die in den vergangenen 25 Jahren von den Kleinen gesungen wurden. Und darunter waren mehrere Märchen.

Der Dilsberger Sängerbund hatte zusammen mit der örtlichen Grundschule das Konzert unter der Leitung von Andrea Stegmann ausgerichtet. Regie führte Manuela Büch. Protagonisten waren die Dilsberger Schmetterlinge, der Mädchenchor und die Schulchor-AG. Musikalisch begleitet wurden sie von Flötistin Ilka Schlüchtermann, Liliane de Ortega am Schlagwerk und Matthias Berges am Klavier.

Bevor das Jubiläumskonzert anfing, begrüßte Ortsvorsteher Bernhard Hoffmann alle und wünschte eine vergnügliche Zeit. Und diese sollte das Publikum in den gefüllten Zuhörerreihen auch haben. So zeigten die Kinder einen Ausschnitt aus dem Musical vom Rumpelstilzchen. Die Geschichte um die schöne Müllerstochter, deren Vater dem König erzählte, sie könne Stroh zu Gold spinnen, etwa hatte man vor neun Jahren aufgeführt.

Die Kinder standen passend zu den jeweiligen Musicals verkleidet auf der Bühne. Wer also noch nie einen "richtigen" König gesehen hatte, bekam ihn während der Aufführung zu Gesicht. Mit golden schimmernder Krone und einem roten Umhang tauchte nämlich plötzlich König Drosselbart in der Graf-von-Lauffen-Halle auf und sang ein Solostück. Die Chöre begeisterten mit dem Lied "König". Die Geschichte des König Drosselbart hatte man 2005 aufgeführt. Auch Drosselbart hatte natürlich eine sehr schöne Tochter, wie alle Könige in Märchen.

Weiter ging es mit dem Lied "Hier steh’ ich, ich armer Esel" aus der Geschichte um die Bremer Stadtmusikanten. Das Stück "Seht das schöne Glockenland" wiederum stammt aus dem Musical "Alice im Glockenland". Um den kleinen Tag drehte sich das gleichnamige Musical, man lauschte dem Lied "Ich bin der Tag". Und bei Jim Knopf und die Wilde 13 sangen die Kinder natürlich das Lied über die Insel mit zwei Bergen.

Die musikalische Reise ging weiter in die afrikanische Savanne zu dem Giraffenkind Raffi und dem Zebra Zea aus dem Kindermusical "Tuishi-Pamoja". Die Geschichte ist recht aktuell und dreht sich um Vorurteile, Freundschaft und Toleranz. Die Chöre sangen das Lied "Tushi", was Swahili ist und so viel bedeutet wie "Wir wollen zusammen leben".

Vom Chorverband Heidelberg übergab Wolfgang Sachs im Laufe des Konzerts eine Jubiläumsurkunde.