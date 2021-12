Die Eidechsen-Zäune auf dem Areal für den Neubau am Alten Hofweg sind inzwischen überwuchert. Die Stadt prüft nun eine „Zeltgarage“ am zu kleinen Feuerwehrhaus an der Burg. Fotos: Alex

Von Christoph Moll

Neckargemünd-Dilsberg."Wir werden es durchziehen!" Anfang dieses Jahres hatte sich Bürgermeister Frank Volk kämpferisch gezeigt und den Baustart für das neue Feuerwehrhaus im Stadtteil Dilsberg für den 1. November 2021 angekündigt. Eigentlich hätten bereits im vergangenen Jahr die Bagger am Alten Hofweg rollen sollen. Doch nun ist auch der 1. November 2021 längst vorbei und das Gras ist das Einzige, was auf dem Areal in die Höhe wächst. Inzwischen scheint sogar fraglich zu sein, ob das neue Feuerwehrhaus überhaupt jemals an dieser Stelle gebaut wird.

Doch der Reihe nach: Das Vorhaben ist äußerst umstritten. Die Stadt treibt den Neubau seit einigen Jahren voran, da das bisherige Haus der Feuerwehr in der Feste viel zu klein ist und zahlreiche Vorschriften nicht erfüllt werden können. Anwohner haben im vergangenen Jahr mehrere Petitionen bei der Europäischen Union und beim baden-württembergischen Landtag gegen das Vorhaben eingereicht. Bürgermeister Volk kritisierte immer wieder, dass das Petitionsrecht missbraucht werde. Der einzige Zweck sei, das Vorhaben zu verzögern. Und tatsächlich brachten die Petitionen den Zeitplan der Stadt zu Fall.

Wie ist der aktuelle Stand? Die RNZ fragte beim Landtag in Stuttgart nach. Sprecherin Bettina Schreitmüller erklärt, "dass die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind": "Insbesondere steht die federführend beim Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen zu den Petitionen angeforderte Stellungnahme noch aus." Der Petitionsausschuss werde nach Abschluss der Ermittlungen so bald wie möglich über die Eingaben beraten.

"Wir drängen sehr darauf, dass das Thema bald behandelt wird", betont der Neckargemünder Landtagsabgeordnete Hermino Katzenstein (Grüne), der Mitglied im Petitionsausschuss ist. Als Stadtrat wisse er, dass Anwohner immer neue Unterlagen nachgereicht und immer mehr Fragen aufgeworfen hätten. Noch habe das Ministerium die Unterlagen nicht an den Ausschuss weitergeleitet. "Es ist unverständlich und ungewöhnlich, dass es so lange geht", sagt Katzenstein. "Normal dauert das nur wenige Wochen." 95 Prozent der Petitionen würden im schriftlichen Verfahren abgearbeitet, es könne jedoch auch öffentliche Anhörungen vor Ort geben. Dies liege in der Hand des sogenannten Berichterstatters. Diese Funktion wird Hermino Katzenstein nicht selbst übernehmen, weil er als Stadtrat befangen ist.

Hierfür hat sich der SPD-Landtagsabgeordnete Sebastian Cuny aus Schriesheim beworben. Er bestätigte, dass ihm die Petition noch nicht vorliegt. Bisher gebe es hierfür auch keinen Zeithorizont. "Es muss dann aber schnell gehen", meint Cuny.

Das hofft auch Stadtsprecherin Petra Polte. Zum aktuellen Stand berichtet sie, dass der Bauantrag der Stadt auf Antrag seit Mai 2020 ruhe. Die öffentliche Auslegung und die Anhörung der Träger öffentlicher Belange für den notwendigen Bebauungsplan sei Mitte 2020 erfolgt. Zur ebenfalls notwendigen Änderung des Flächennutzungsplans hätten die öffentliche Auslegung und die Anhörung der Träger öffentlicher Belange zum Jahreswechsel 2020/2021 stattgefunden. In beiden Bauleitplanverfahren habe die Anhörung der Behörden "die Erfordernis weiterer Gespräche und einer Abstimmung noch offener Punkte" ergeben. Insbesondere problematisch sei die Erschließung mit einer Stichstraße durch das Landschaftsschutzgebiet. Diese würden Verkehrsexperten fordern, doch der Naturschutz sei dagegen.

Hier würden sich die Behörden gegenseitig im Weg stehen, so Polte. Vom Petitionsausschuss habe die Stadt noch nichts gehört. Die Stadt wolle unbedingt eine Ortsbesichtigung mit den Ausschussmitgliedern. Denn immer wieder werde auch die Wirkung des Bauvorhabens in der Landschaft kritisiert. Angesichts des großen Widerstands in der Bevölkerung zeigt Polte Verständnis dafür, dass sich jeder "absichern" wolle. Schließlich würden Gerichtsverfahren drohen. Die Stadtsprecherin stellt aber in den Raum, ob es den demokratischen Prinzipien entspricht, dass sich einzelne Interessengruppen durchsetzen, weil sie laut seien.

Klar scheint inzwischen, dass der Stadt Zuschüsse von rund 500.000 Euro für das wohl über drei Millionen Euro teure Vorhaben durch die Lappen gehen. Die Frist für einen Baubeginn war zuletzt auf den 31. Dezember 2021 verlängert worden. "Es sieht so aus, dass die aktuellen Zuschüsse aufgrund der Verzögerung durch die Petitionen verfallen", so Polte, die aber betont: "Der Standort wird weiterverfolgt, da er nach wie vor der einzige in Dilsberg ist, an dem man ein ausreichend großes Feuerwehrhaus bauen kann, ohne dass man umfangreiche andere Nutzungseinschränkungen hat." Dies wäre zum Beispiel beim Standort Tuchbleiche der Fall, der immer wieder ins Spiel gebracht werde.

Auch die Anwohner, die die Petitionen eingereicht haben, haben seit Monaten nichts mehr von den Behörden gehört. "Wir warten auf eine Entscheidung", sagt Denis Barnekow. Und Markus Boller erklärt, dass der im Jahr 2020 errichtete Zaun zur Vorbereitung einer Umsiedelung von Eidechsen inzwischen völlig überwuchert sei und seine Funktion nicht mehr erfülle. Vom Landratsamt habe man erfahren, dass dieser vor einem Baustart neu errichtet werden müsste. "Die Stadt wollte damals Fakten schaffen und hat einige Tausend Euro verschwendet", meint Boller.

In der jüngsten öffentlichen Sitzung des Bauausschusses gab Bürgermeister Volk bekannt, dass die Stadt Bauanträge für eine "Zeltgarage" in der Bergfeste vorbereite, "damit wir den aktuellen Standort weiter betreiben können". Außerdem werde ein Provisorium an der Graf-von-Lauffen-Halle geprüft. Der Petitionsausschuss habe der Stadt inzwischen immerhin mitgeteilt, dass das "Stillhaltegebot" während der laufenden Petition nicht gelte.

Die Stadt könne also weiter den Neubau planen. "Dabei hieß es, dass wir das nicht dürfen", ärgerte sich Volk. Übergeordnete Behörden hätten wegen der Petitionen nichts entschieden. "Der Verlauf dieser Petitionen ist lächerlich und eine Frechheit", meinte Volk. "Wir hoffen aber, dass nun Bewegung in die Sache kommt." Das Verfahren koste viel Zeit und man komme nicht voran. Manfred Rothe (Freie Wähler) konnte sich da einen Kommentar nicht verkneifen: "Schilda lässt grüßen."