Neckargemünd-Dilsberg. (luw) Eine ungewöhnliche Vermisstenanzeige hat das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises gestern aufgegeben. Offenbar ist eine der Beschreibung zufolge "dicke Buche" aus dem Dilsberger Wald gestohlen worden. Das Exemplar war bereits im Frühjahr verkauft worden. Da ein solcher Diebstahl kaum unbemerkt vonstattengehen könne, hoffen Landratsamt und Förster nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Wie Förster Uwe Reinhard auf Nachfrage erklärte, hatte ein Sturm die Buche bereits im Februar umgeworfen. Sie hatte seither am Ratsackerweg nahe der ehemaligen Obstanlage am Waldeingang oberhalb des Sportplatzes gelegen. "Sie war schon als Brennholz für ungefähr 100 Euro an eine Privatperson verkauft", sagte Reinhard. Der bereits bezahlte Baum wäre in den kommenden Wochen abgeholt worden. Doch als Reinhard nun aus dem Urlaub zurückkehrte, war die Buche weg. "Vor den Sommerferien lag sie noch da."

Er vermutet, dass der oder die Diebe den Baum mit einer Kettensäge zerkleinert und das Holz mit einem Traktor abtransportiert haben. "Da müsste man schon einen ganzen Tag lang beschäftigt gewesen sein", so Reinhard.

Zurück blieben nur Zweige und Blätter. Der Baum war dem Förster zufolge etwa 25 Meter hoch. Dies entspreche fünf bis sechs Raummetern Brennholz. Hinweise werden unter Telefon 06223/73755 erbeten.