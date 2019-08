> Update: Donnerstag, 14. August, 9.30 Uhr: Neckargemünd. Am heutigen Donnerstag verkündet die Stadt Neckargemünd, dass die Aktion nach Rücksprache mit den bisherigen Bietern aufgehoben und die Flasche an den Verein "Villa Menzer. Haus für Soziales, Kunst und Kultur" zurückgegeben wurde.

"Wir sind von den neuen Informationen über das mutmaßliche Alter sehr überrascht", so Bürgermeister Frank Volk. Die Flasche Menzer-Wein hätte für einen guten Zweck versteigert werden sollen. Deren tatsächliches Alter sorgte allerdings im Vorfeld für Diskussionen.

Wie die Stadt weiter mitteilt, wollte man mit der Beendigung der Auktion "allen möglichen Diskussionen bis hin zu Schadenersatzansprüchen vorbeugen". Schließlich hätten die ersten Bieter ihr Gebot im Glauben abgegeben, Inhalt und Flasche seien wirklich etwa 100 Jahre alt, wie dies vom Verein zuvor verkündet wurde.

Bei einem Nachweis, dass die Flasche wirklich das entsprechende Alter aufweise, sei man gerne bereit, die Auktion nochmals zu starten, so der Bürgermeister weiter. (van/rnz)

Von Christoph Moll und Nicolas Lewe

> Donnerstag, 14. August, Stand 6 Uhr: Neckargemünd. "Ist der Wein wirklich 100 Jahre alt?" titelte die RNZ in ihrer Mittwochsausgabe. Über diese Frage wird heiß diskutiert. Die Rede ist von einer Flasche Rotwein aus dem 1840 gegründeten Neckargemünder Traditionshaus J. F. Menzer, die aus den 1920er Jahren stammen soll und derzeit zugunsten des Vereins "Villa Menzer. Haus für Soziales, Kunst und Kultur" versteigert wird. Dieser will der weitgehend leerstehenden Villa neues Leben einhauchen. Doch vor allem das gut erhaltene Etikett auf der Flasche nährte Zweifel an der Altersangabe. Ein RNZ-Leser aus Sandhausen erkannte eine Schriftart, wie sie typischerweise in den 1960er Jahren verwendet wurde. Und seine Zweifel sind begründet, wie Nachforschungen der RNZ ergaben.

Weinstuben-Wirt Norbert Girnth. Foto: Alex

"Die Flasche stammt höchstens aus den 50er oder 60er Jahren", meint Norbert Girnth. Der frühere Wirt der traditionsreichen "Griechischen Weinstube" hat in alten Papieren keine Nachweise dafür gefunden, dass Menzer schon vor 100 Jahren algerische Weine vertrieben hätte. Diese seien für Menzer ohnehin zu schlecht gewesen, meint Girnth. Außerdem sei das Etikett zu gut erhalten und könne nicht schon 100 Jahre alt sein. Das gelte auch für die Weinflasche, die "zu elegant" aussehe, so Girnth. Diese sei wohl industriell gefertigt. "Der Wein ist sicherlich eine Rarität und für Sammler interessant, aber ich würde dafür nicht mehr als zehn Euro zahlen", meint Girnth, der dem Verein einen "nachweislich 110 Jahre alten Menzer-Wein" aus seinen eigenen Beständen zur Versteigerung anbietet. "Den kann man auch noch trinken", findet er.

Einer, der sich ebenfalls auskennt, ist Kurt Scheid. Der 89-Jährige hat zwischen 1949 und 1951 bei "Menzer" gearbeitet und Flaschen etikettiert. "Dass der Wein aus den 20er Jahren stammt, ist unmöglich", sagt Scheid. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg habe es Importe aus Algerien gegeben. Aus dieser Zeit könne die Flasche mit dem trockenen Rotwein mit dem Namen "Majoral" stammen. Der Wein sei mit der Bahn in Fässern nach Neckargemünd gekommen, in Flaschen abgefüllt und etikettiert worden. Dass der Wein älter ist und die Flasche von Menzer "umetikettiert" wurde, schließt Scheid aus: "Das wäre ja Betrug."

RNZ-Leser Rolf-Michael Hönig aus Sandhausen hat auf seinem Dachboden eine Holztruhe mit zahlreichen Etiketten der 1840 gegründeten Weinhandlung Menzer stehen. Foto: privat

Ist der Wein aber vielleicht sogar noch jünger? Weitere Zweifel nährt ein kleiner Buchstabe auf der Flasche: ein "e". Dieses steht vor der Literangabe und steht für ein Einheitsmaß der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Und die entsprechende Richtlinie gibt’s erst seit 1976.

In einer ersten Reaktion hatte Claus Petschmann die Zweifel noch strikt abgewiesen, nun ruderte der "Villa Menzer"-Vorsitzende dann aber zurück: "Die Kennzeichnung ,etwa 100 Jahre‘ wurde leider nicht historisch überprüft." Das Nebeneinander des alten Firmenlogos und einer modernen Schrift lasse die Absicht vermuten, "werbetechnisch mit Authentizität und Tradition zu punkten". Dies weise auf die Spätphase der Weinhandlung J. F. Menzer hin. Nachdem diese im Jahr 1941 schloss, habe nach 1945 Dr. Eduard Widmann, der 1938 als Kommanditist zur Firma gekommen war, die Geschäfte weitergeführt. Petschmann: "Das Unternehmen wurde noch bis 1955 weitergeführt, bis nichts mehr vorhanden war, das verkauft werden konnte."

Rolf-Michael Hönig aus Sandhausen erinnerte sich beim Bild der Weinflasche sofort an eine Holztruhe bei ihm auf dem Dachboden. Auf der Innenseite des Deckels befinden sich, fein säuberlich von den Flaschen gelöst und nebeneinander aufgeklebt, zahlreiche Etiketten der Weinhandlung Menzer. Der 65-jährige Liebhaber spanischer Weine vermutet, dass in der Truhe einst Weine gelagert waren, die auf den Etiketten genannt sind.

Die Versteigerung der Weinflasche durch die Stadtverwaltung läuft übrigens noch bis zum morgigen Freitag. Das Höchstgebot lag am gestrigen Mittwoch bei 65 Euro.