Battal Özgür zeigt einen der aufgebrochenen Automaten in der "Café River Bar". In beiden Neckargemünder Fällen gingen die Diebe gezielt vor, was auch die Polizei bestätigte. Foto: Alex

Von Lukas Werthenbach

Neckargemünd. Zwei Einbrüche nach dem gleichen Muster innerhalb einer Woche, nur 300 Meter voneinander entfernt: Nicht nur das besorgt Battal Özgür, den Pächter der "Café River Bar" am Marktplatz. Eine Serie verdächtiger Beobachtungen habe für ihn schon vorher begonnen - kurz bevor die Spielautomaten in einem Döner-Imbiss in der Wiesenbacher Straße aufgebrochen wurden.

Wenige Tage später, in der Nacht von Ostersonntag auf Montag, weckten zudem zwei Frauen am Marktplatz sein Misstrauen. In derselben Nacht stiegen Unbekannte in die "Café River Bar" ein. Wieder hatten sie es auf Spielautomaten abgesehen, sie verschwanden nach Özgürs Angaben mit fast 10.000 Euro.

Der 35-jährige Battal Özgür will andere Gastwirte warnen, erklärt er im Gespräch mit der RNZ. "Das waren Profis", sagt er und zeigt sich eingeschüchtert: "Ich habe momentan ein bisschen Angst." Schließlich habe er zuvor nach Feierabend häufig im Hinterzimmer seiner Bar übernachtet. Das sei jetzt erst einmal vorbei: "Ich schlafe nur noch zu Hause in Wiesenbach, egal wie spät es abends wird."

Erstmals skeptisch wurde der Wiesenbacher mit türkischer Staatsbürgerschaft vor knapp drei Wochen, als ein Mann in seiner Bar ein Bier bestellte: "Er sagte mit osteuropäischem Akzent, er arbeite auf einer Baustelle in Neckargemünd und käme aus Dortmund", erinnert sich Özgür, "er hat sich meinen Spielautomat genau angeguckt und gefragt, ob ich der Chef bin." Danach habe er schon ein "schlechtes Bauchgefühl" gehabt, berichtet der Wirt.

Nur wenige Tage später der nächste auffällige Besuch, nachts zwischen 0 und 1 Uhr: "Eine Frau kam rein, hat zwei Getränke zum Mitnehmen bestellt und wollte auf Toilette gehen", erzählt er, "sie hat auf dem Weg dorthin schon ganz komisch nach rechts und links geguckt und sich die Automaten angeschaut."

Auch sie habe einen osteuropäischen Akzent gehabt. Auffällig sei es für ihn schon, wenn in kurzer Zeit mehrere "Fremde" in seine Bar kämen: "Ich arbeite seit zehn Jahren hier und kenne normal alle Leute. Zu mir kommen fast nur Stammkunden."

Erst recht alarmiert war Özgür, als er am Folgetag von dem Einbruch im Dönerladen hörte, der in dieser Nacht stattgefunden hatte. Danach habe er besonders auf die Umgebung seiner Bar geachtet. Dabei seien ihm in der Nacht von Ostersonntag auf Montag zwei Frauen aufgefallen, die längere Zeit am Marktplatz gesessen hätten. "Was machen zwei Frauen nachts um 0.30 Uhr am Marktplatz?", fragt er.

Er sei zu diesem Zeitpunkt noch mit vier Freunden in der Bar gewesen und habe bald schließen wollen. "Meine Freunde wollten mich mit dem Auto mit nach Wiesenbach nehmen", sagt Özgür, "aber ich war misstrauisch und wollte eigentlich noch bleiben, um aufzupassen." Seine Freunde hätten ihn aber überredet, Feierabend zu machen und mitzukommen.

Am nächsten Morgen stellte Özgür vor Ort fest, dass eine Hintertür und Kellerräume der "Café River Bar" aufgehebelt wurden. "Ich habe nachts kein Geld in der Kasse, das wussten die Täter wohl", ist er überzeugt. "Die haben die Kasse nicht angerührt und nur die Automaten aufgebrochen."

Im Rückblick weiß Özgür nicht, ob unter den beiden Frauen am Marktplatz auch jene war, die ihm wenige Tage zuvor bereits in seiner Bar aufgefallen war. Er glaubt aber, dass die ihm unbekannten Kunden, die zwei Frauen und die beiden Einbrüche in der Altstadt miteinander zu tun haben.

In der Bar richteten die Täter laut Özgür einen Sachschaden von rund 5000 Euro an. "Um den Schaden kümmert sich die Versicherung, aber das Geld aus den Automaten ist weg", bedauert er. In dem Dönerladen waren zuvor laut Polizei neben einer unbekannten Summe aus den Automaten auch 1500 Euro "aus verschiedenen Kassetten und Boxen" gestohlen worden.

Auf Nachfrage der RNZ bestätigt Norbert Schätzle, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mannheim: "Wir gehen davon aus, dass die beiden Fälle zusammenhängen." Bei den Tätern müsse es sich um "Insider" handeln, "die kennen sich aus", so Schätzle.

Alle betroffenen Spielautomaten seien vom gleichen Typ und jeweils gezielt aufgebrochen worden. Zeugenhinweise gebe es bisher keine. Um sich gegen solche Einbrüche zu schützen, empfiehlt die Polizei als bestmögliche Lösung eine Alarmanlage. Hilfreich könne auch die Installation von Überwachungskameras sein. Dies hat nun auch Battal Özgür für seine Bar vor.