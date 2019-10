Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd. Wo immer die Rollstuhlfahrergruppe in der Stadt am Neckar auftauchte, war ihr Aufmerksamkeit sicher. Manch einer zeigte sich besorgt, Bürgermeister Frank Volk im Rollstuhl zu sehen, und fragte nach: "Ist alles in Ordnung?" Kein Unfall und auch keine Erkrankung hatte den Rathauschef in den "Rolli" gezwungen - sondern die Absicht der Gruppe, die Straßen und Geschäfte der Stadt einmal aus der Perspektive von Menschen zu sehen, die auf dieses Hilfsmittel angewiesen sind.

Die Initiative zu dieser Aktion war vom "Arbeitskreis Barrierefreiheit" ausgegangen. Die politischen Entscheidungsträger sollten selbst erleben, welche Hindernisse auf dem Weg durch die Stadt zu überwinden sind. Mit Rollatoren und Rollstühlen, die das Sanitätshaus Fritsch kostenfrei zur Verfügung gestellt hatte, ging es vor dem Rathaus los. Neben Bürgermeister Frank Volk beteiligten sich mit Stefanie Streib, Winfried Schimpf, Jürgen Rehberger, Steffen Wachert, Anne Oehne-Marquard, Manfred Rothe, Petra Kohl und Petra Holzer Verwaltungsmitarbeiter sowie Gemeinderäte an der Aktion.

Schon der Start erwies sich als schwierig, da man ungeübt war und sich erst einmal an die ungewohnte Belastung gewöhnen musste. Die leichte Steigung vor dem Rathaus war nicht ohne Weiteres zu überwinden - einige Kraft musste aufgebracht werden. Jede Unebenheit im Gehweg, jeder noch so niedrige Bordstein, jede Absenkung und jede kleine Rampe bei den Straßenquerungen erforderten viel Kraft, um Rollstuhl und Rollator sicher vorwärts zu bewegen.

Während die barrierefreie Rampe zum Sonnenstudio aufgrund ihrer steilen Steigung nur mit Hilfe zu bewältigen war, konnte man in die daneben gelegene Apotheke mit großzügig angelegter Auffahrrampe ohne Unterstützung gelangen. Als großes Plus erwiesen sich automatisch öffnende Türen wie beispielsweise bei den Banken oder beim Café Hünnerkopf. Hier einzukaufen oder einen Kaffee zu trinken, wäre auch für Rollstuhlfahrer ohne Probleme möglich.

Oft waren es kleine Dinge, die sich bei ebenerdigem Zugang dennoch als Hindernis erwiesen: so etwa ein Auslagentisch beim Buchladen, der die Einfahrt verengte, oder eben Flügeltüren, die sich ohne Hilfe schwerlich öffnen ließen. Andere Geschäfte im Bereich des Hanfmarkts blieben aufgrund der Treppenstufen am Eingang unzugänglich: Die Geschäfte wurden aus praktischen Gründen höher gelegt, um die Räume bei Hochwasser zu schützen.

Dem Hanfmarkt widmete die Gruppe besondere Aufmerksamkeit. Zwei Behindertenparkplätze befinden sich dort, wovon einer in seiner jetzigen Form kaum für Behinderte nutzbar ist. Auch hier erwiesen sich die niedrigen Bordsteine als zusätzliches Hindernis. Bürgermeister Frank Volk sprach den geplanten Umbau des Hanfmarkts an. Im Zuge dessen werde man die nun gemachten Erfahrungen einfließen lassen.

Ohne den Rollstuhl zu verlassen, war die Steigung in der Hauptstraße hinauf zum Marktplatz nicht zu bewältigen. Und: Besonders am Markttag wird kreuz und quer geparkt. Für den großen Gliederbus ist die Durchfahrt in diesem Bereich genauso schwierig wie die Gehwegnutzung für Rollstühle, Rollatoren und Kinderwagen. Mit viel Krafteinsatz machbar, aber ebenfalls schwierig war es wegen des Kopfsteinpflasters, sich auf dem Marktplatz zu bewegen. Die Kräfte der engagierten Gruppe hatten längst nachgelassen, Hände und Arme schmerzten von der ungewohnten Fortbewegung.

Im Café im Pflughof, das - wenn auch mit viel Kraftanstrengung - barrierefrei erreichbar ist, stärkte sich die Gruppe bei einer Tasse Kaffee und sprach über das Erlebte. Die Altstadt wird man trotz bereits erfolgter Anstrengungen und der Auszeichnungsaktion des Arbeitskreises für Geschäfte und Einrichtungen wohl nicht komplett barrierefrei gestalten können. Aber dort, wo Veränderungen anstehen, sollen die gewonnenen Erkenntnisse berücksichtigt werden.