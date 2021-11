Neckargemünd. (cm) Im Streit um das Bauvorhaben "Rainbach 2.0" hat ein Runder Tisch zum Durchbruch geführt. Wesentlich dazu beigetragen hat wohl, dass der Investor RED auf die umstrittenen "Schiffchen", also die geplanten schiffsrumpfartigen Gebäude, nun doch verzichten will. Zuvor hatte es immer geheißen, dass diese unverhandelbar seien.

Wie die Stadt und der Investor gemeinsam mitteilten, habe der Runde Tisch "neue Impulse" gebracht. "Im äußerst konstruktiven Dialog wurden die verschiedenen Handlungsoptionen diskutiert", heißt es. "Alle Teilnehmer waren sich einig, dass ein langer Stillstand und damit ein Verfall der vorhandenen Bausubstanz nicht wünschenswert ist."

Es wurde beschlossen, dass der vorliegende Bauantrag "umgehend ruhend gestellt" wird. Der Investor habe zudem die Bereitschaft signalisiert, den Bauantrag zurückzuziehen, sofern eine neue Planung grundsätzlich Zustimmung finde. Details sollten mit den Fraktionen abgestimmt werden. Außerdem wurde die Möglichkeit erörtert, den Aufstellungsbeschluss zu einem Bebauungsplan zu vertagen, was nun auch geschah. Auch der Bauantrag wurde nach der Ratssitzung zurückgezogen. Das aktuelle Baugenehmigungsverfahren ist damit zunächst beendet.

"Ich bin bereit, den aktuellen Bauantrag zurückzuziehen und die Ur-Rainbach zu erhalten", wird Projektentwickler Fatos Rukiqi zitiert. Bürgermeister Frank Volk merkte an, dass insbesondere die "Schiffchen" für viele Bürger ein Kritikpunkt seien. "Die Schiffchen sind nicht mehr Gegenstand der aktuellen Planung", ging Fatos Rukiqi auf diesen zentralen Punkt der öffentlichen Diskussion ein. In der aktuellen Planung, die nun in den nächsten Wochen weiter präzisiert werde, seien außerdem die Höhen reduziert und Satteldächer anstelle der bisherigen Flachdächer enthalten.

"Es war ein sehr gutes, konstruktives Gespräch, und wir bewegen uns in die richtige Richtung", so die Fraktionssprecher. Bürgermeister Volk, Vertreter der Fraktionen und der Bauherr haben sich zu einem weiteren Gespräch über die Planung noch im Dezember verabredet.

Auf RNZ-Nachfrage betont Rukiqi, dass das ursprüngliche Gebäude des Komplexes Richtung Ortsstraße erhalten werde und nicht weiter verfallen soll. "Das würde auch unheimlich viel Geld kosten", meint er. Man habe nun einen Weg gefunden. Statt der "Schiffchen" seien zwei moderne Mehrfamilienhäuser aus hochwertigen Materialien mit Satteldächern geplant. Der Bauantrag solle im Januar folgen. Bis dahin werde es auch Visualisierungen der neuen Pläne geben. "Ich will weiter ein gemeinsames Vorgehen", so Rukiqi. "Dazu muss aber nicht nur eine Seite Entgegenkommen zeigen, sondern alle müssen ihr Zutun leisten."

Edith Mayer von der Bürgerinitiative betonte, dass die "Schiffchen" nur ein Teil des Problems seien. Es gehe um die massive Bebauung, die man nicht wolle. Sie kritisierte den "wankelmütigen Gemeinderat" und fordert weiterhin einen städtischen Bebauungsplan. Es gehe auch darum, die Entwicklungen auf weiteren Grundstücken in Rainbach zu steuern.