Von Christoph Moll

Neckargemünd. Wer steckt hinter der "RED Real Estate Development GmbH", die neue Eigentümerin des Areals mit der früheren Gaststätte im Ortsteil Rainbach ist und hier eine umstrittene Neubebauung plant? Diese Frage beschäftigt viele Menschen, die sich für das Vorhaben interessieren. Bisher bekannt war, dass das Unternehmen zur Onigkeit-Gruppe gehört, die in Neckargemünd schon häufiger aufgetreten ist und hier zum Beispiel die Neubauten in der Ziegelhütte errichtet hat, das frühere Gasthaus Friedrichsburg saniert und das ehemalige Modehaus Leist am Marktplatz derzeit zu einer Kaffeerösterei umbaut. Tatsächlich stecken hinter dem Vorhaben aber noch mehr Köpfe.

Es war Steffen Wachert (Freie Wähler), der in der zurückliegenden öffentlichen Sitzung des Gemeinderates mehrere Fragen zu der Gesellschaft aufgeworfen hat. Die Freie-Wähler-Fraktion sei daran interessiert zu wissen, "mit wem sie es zu tun hat", so Wachert. "Bei allen größeren Projekten haben wir mit den Geschäftsführern der beteiligten Gesellschaften verhandelt – anders in diesem Fall." Wachert verlas Auszüge aus dem Handelsregister. Aus diesen gehe nicht hervor, welche Funktion der Projektentwickler Fatos Rukiqi in dem Unternehmenskomplex bekleide, da sein Name weder als Geschäftsführer noch als Gesellschafter erscheine. Wachert forderte, die Gesellschafter der RED einmal kennenzulernen, "bevor wir der Stadt empfehlen können, in weitere Verhandlungen einzusteigen". Außerdem müsse klar sein, "in welcher rechtlich abgesicherten Funktion Herr Rukiqi agiert". "Wir möchten von jemandem, der mittlerweile mehr als fünf große Projekte in Neckargemünd entwickelt, wissen, mit wem wir es zu tun haben", so Wachert. Schließlich gehe es nicht um "Pillepalle-Beträge, sondern um Millionen."

Auf Nachfrage von Wachert, ob Fatos Rukiqi für die RED unterschrieben habe, erklärte Bürgermeister Frank Volk in der Sitzung: "Über gesellschaftsrechtliche Themen lasse ich mich nicht aus." Auch bei anderen Bauvorhaben seien solche Fragen kein Thema. Beim Neubau des Aldi-Marktes spreche man auch nicht mit dem Aldi-Geschäftsführer. Einen Bauantrag müsse zudem nicht zwingend der Eigentümer stellen. "Das hat bisher alles nie eine Rolle gespielt", wunderte sich Volk. "Aber jetzt plötzlich."

Zweistelliger Millionenbetrag

Auf RNZ-Nachfrage betonte Projektentwickler Fatos Rukiqi, dass hinter der "RED Real Estate Development GmbH" drei Gesellschaften stecken: die "Onigkeit Holdings GmbH", die seiner Frau Katharina Onigkeit gehöre, sowie die "Safri Holding GmbH" und die "MBC Holding GmbH". "Dabei handelt es sich um beteiligte Geschäftspartner aus Heidelberg, die im Hintergrund bleiben und nicht genannt werden möchten", erklärt Rukiqi. "Es geht nicht um Personen, sondern um das Projekt." Für ein Vorhaben wie in Rainbach mit einer zweistelligen Millionensumme brauche es starke Partner. Er selbst sei von der Gesellschaft mit der Projektentwicklung beauftragt worden, so Rukiqi: "Ich verhandle und trete auch nach außen auf." Nur für das Vorhaben in Rainbach setze Onigkeit auf mehrere Partner. Alle weiteren Projekte in Neckargemünd führe man selbst durch.

Onigkeit-Anwalt Frank Maaß sieht in dem Vorgehen von Steffen Wachert einen "Versuch der Ablenkung", der nicht korrekt sei. Wachert habe wiederholt bereits in der Vergangenheit "aus solchen Informationen unbelegte Behauptungen konstruiert, um Stimmung gegen den Bauherrn zu machen". Ein Gespräch zwischen Rukiqi und Wachert nach der Sitzung sei leider ergebnislos geblieben, so Maaß. Wachert sei "bei seiner grundsätzlichen Ablehnung geblieben". Wachert betont, dass die Freien Wähler nur eine passende Planung – also eine komplett neue Planung, die sich an die Umgebung anpasst – unterstützen werden.