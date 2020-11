Neckarsteinach/Neckargemünd. (cm) Was für das Auto der Tüv ist, das ist für ein Schiff die SUK: Und so muss auch die Fähre zwischen dem badischen Neckarhäuserhof, ein Ortsteil von Neckargemünd, und dem hessischen Neckarhausen, ein Stadtteil von Neckarsteinach, alle fünf Jahre von der Schiffsuntersuchungskommission unter die Lupe genommen werden. Nun ist es wieder so weit. Seit der vergangenen Woche sitzt die "schwimmende Brücke" zwischen den Bundesländern in der Neckarsteinacher Werft auf dem Trockenen. Und sorgt für einen ungewöhnlichen Anblick.

Anfang der vergangenen Woche wurde die Fähre von einem Schiff in die wenige Kilometer entfernte Werft geschleppt und dort auf die sogenannte Helling gehoben. Dort wurde sie inzwischen von Mitarbeitern der Schiffswerft "Philipp Ebert und Söhne" unter die Lupe genommen, wie Geschäftsführer Max Ebert auf RNZ-Anfrage berichtet. Der wichtigste Blick gilt dabei der Stärke des Stahls am Rumpf, die vorgeschrieben ist. Die gute Nachricht: "Die Materialstärke ist noch ausreichend", meint Ebert. Das habe eine Ultraschallmessung gezeigt. Zumindest in den meisten Bereichen. Etwa zehn Quadratmeter am Boden müssen verstärkt werden.

Ansonsten habe man lediglich noch kleinere Schäden festgestellt, so Ebert. Auch die Fährmänner hätten eine Liste mit Mängeln angelegt, die sie mit der Zeit gesammelt haben. So seien manche Halterungen ausgeschlagen, Schweißnähte müssen erneuert werden und es wird die Holzbeplankung zumindest im Bereich der Auffahrten ausgetauscht, wo sie durch Fahrzeuge besonders beansprucht wird. Die SUK erstellt eine Mängelliste, die abgearbeitet werden muss – wiederum vergleichbar mit dem Tüv beim Auto.

Kleinere Arbeiten wie das Reinigen mit dem Hochdruckreiniger und das Streichen des Rumpfs übernehmen die Fährleute und Helfer des Fährvereins. Die Kosten im unteren fünfstelligen Bereich müssen sich die Stadt Neckargemünd und der hessische Kreis Bergstraße als Betreiber der Fähre teilen. Wann die Arbeiten abgeschlossen sind, steht noch nicht fest. Ebert geht davon aus, dass die Fähre spätestens in drei Wochen wieder fährt.

Die historische Wagenfähre kehrt übrigens alle fünf Jahre "nach Hause" zurück, denn sie wurde im Jahr 1933 in der Ebert-Werft gebaut. Diese besteht mindestens seit dem Jahr 1738 und beschäftigt heute elf Mitarbeiter. "Es ist schade, dass es auf dem Neckar immer weniger Fähren gibt", sagt Geschäftsführer Ebert. Sonst ist nur noch die Fähre zwischen Edingen-Neckarhausen und Ladenburg regelmäßig in Neckarsteinach zu Gast. Jene in Zwingenberg und Haßmersheim sind nicht mehr in Betrieb.

Die Neckarsteinacher Werft ist die letzte am unteren Neckar. Für die rund 40 Tonnen schwere, 23,5 Meter lange und fünf Meter breite Wagenfähre hat Werftchef Ebert eine gute Nachricht: "Sie hat eine Lebensdauer von mindestens 100 Jahren." Und so wird sie wohl noch öfter in der Neckarsteinacher Werft sein.