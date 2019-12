Neckargemünd. (cm) Einmal musste Amela Memedi noch zittern. Als sie schon fast im Flugzeug nach Deutschland saß, hieß es plötzlich, dass es technische Probleme gibt. "Ich dachte schon, es klappt nicht", erzählt die 28-jährige Mazedonierin. Doch es klappte. Statt um 15 Uhr landete das Flugzeug um 23 Uhr in Deutschland. Ein Jahr nach ihrer Abschiebung ist die Krankenschwester nun wieder zurück in Neckargemünd, wo sie bereits sehnlichst erwartet wurde.

Ihre Abschiebung nach vier Jahren in Deutschland hatte vor einem Jahr für Kopfschütteln gesorgt. Denn die Krankenschwester übt einen gefragten Beruf aus und hatte sogar eine Stellenzusage des Bethanien-Krankenhauses in Heidelberg. Das Problem: Memedi war als Flüchtling nach Deutschland gekommen und nicht als Arbeitsmigrantin. Der Vorstoß der Politik, Flüchtlinge in einer Ausbildung in der Pflegebranche nicht abzuschieben, galt für sie nicht, da sie diese schon beendet hatte. Der Asylkreis startete eine Spendenaktion, um eine schnelle Rückkehr zu ermöglichen – mit Erfolg. Die Einreisesperre wurde von drei Jahren auf ein Jahr verkürzt.

Seit knapp zwei Wochen ist Amela Memedi nun zurück in Deutschland – und hat schon einiges erlebt, Positives wie Negatives. "Das Schönste ist, dass ich wieder hier sein darf", sagt sie. Der Asylkreis hatte sogar ein Fest für sie organisiert. "Ich bin ganz begeistert, wie viele Leute sich mit mir beschäftigt haben", sagt die junge Frau. "In Neckargemünd kennen mich die Menschen auf der Straße und sagen, dass sie sich mit mir freuen." Manche würden sogar sagen, dass sie berühmt sei. "Mir wäre aber lieber, ich wäre mit etwas anderem bekannt geworden", sagt Memedi. "Aber das ist eben mein Schicksal."

Doch die 28-Jährige hat auch schon nicht so Schönes erlebt. So sei ihr vor wenigen Tagen in einem Geschäft in Heidelberg der Geldbeutel mit 200 Euro Bargeld, ihrer Bankkarte, ihrem Jobticket und ihrem mazedonischen Ausweis gestohlen worden. Der Reisepass war zum Glück nicht darin.

In Neckargemünd lebt Amela Memedi in einer möblierten Wohnung, die der Asylkreis vermittelt hat. Dort wird auch zunächst ihre Mutter leben, die die 28-Jährige als "Touristin" nach Deutschland begleitet hat. Nach drei Monaten muss sie aber wieder zurück. Memedi hofft, dass bis dahin ihr Mann nach Deutschland zurückkehren darf. Seine Einreisesperre wurde nicht verkürzt, da er als Fahrradmechaniker – er arbeitete bei Rudis Radladen in Neckargemünd – keinen gefragten Beruf ausübt, wie es hieß. Die notwendigen Anträge sind gestellt. "Wir geben nicht auf", sagt Memedi. "Erst wenn er da ist, dann ist alles perfekt." Bis dahin bleibt sie über das Internet mit ihm in Kontakt.

So konnte die 28-Jährige ihm auch schon von ihren ersten Arbeitstagen im Bethanien-Krankenhaus berichten. Dort sei sie vom Chefarzt als "Deutschlands bekannteste Krankenschwester" empfangen worden. Die ersten Nachtschichten in der akuten geriatrischen Abteilung hat sie hinter sich. "Ich war danach ein bisschen müde, aber sehr zufrieden", erzählt Memedi. Obwohl sie ein Jahr nicht arbeitete, sei der Anfang nicht schwer gewesen: "Als ich dort war, wusste ich alles."

Über Weihnachten muss Memedi, die dem muslimischen Glauben angehört, nicht arbeiten. Die Feiertage verbringt sie mit Verwandten in Deutschland und ihren Freunden in Neckargemünd. "Ich weiß gar nicht, wie ich mich bedanken soll", sagt sie.