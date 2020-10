Von Christoph Moll

Neckargemünd. "Der Federball taucht überraschend auf", berichtet Egon Zavelberg. Das langjährige Mitglied der über 60-köpfigen Badminton-Abteilung des Neckargemünder Turnvereins bringt ans Licht, dass es ein Problem mit dem Licht in der Banngartenhalle gibt. Viele Lampen seien defekt, sodass es im neuen Teil der Halle zu dunkel sei. Ein reguläres Badminton-Spielen sei fast unmöglich. Die Stadt kenne das Problem schon lange. Nun scheint aber eine Lösung in Sicht.

"Wir trainieren abends in der Banngartenhalle", erzählt Egon Zavelberg, der schon seit vielen Jahren in Neckargemünd Badminton spielt und weiß: "Das Licht ist schon lange ein Thema." Nun sei die Beleuchtung im neuen Teil der Halle aber so schlecht, dass es so nicht mehr weitergehe. "Immer mehr Leuchtstoffröhren sind ausgefallen", erzählt Zavelberg. Von 48 Röhren über den Feldern seien 18 defekt – "wir tappen im Dunkeln". Seit Anfang des Jahres habe die Stadt nichts mehr erneuert. Es sei auf die Umstellung auf LED-Beleuchtung verwiesen worden, die aber nicht erfolgt sei.

"Wir haben leider schon seit Jahren Probleme mit der Banngartenhalle", so Zavelberg. "Und wir werden immer wieder vertröstet." Die Stadt teile immer mit, dass sie zeitnah reparieren und instandhalten werde. So sei es nun auch bei der Instandsetzung der defekten Beleuchtung gewesen, die zunächst für die Faschingsferien und zuletzt nach mehreren Verschiebungen für die Sommerferien versprochen worden sei. "Renovierungen und Instandsetzungen sollten auch in den vergangenen Jahren sinnvollerweise meistens in den Ferien stattfinden, was leider selten funktionierte und dann in unsere Trainingszeiten verschoben wurde, sodass die Halle häufig gesperrt war und wir nicht trainieren konnten", so Zavelberg, der wegen dieser Verhältnisse schon häufiger über einen Vereinsaustritt nachgedacht hat.

Nach mehreren Telefonaten und Anfragen wegen der Reparatur der defekten Hallenbeleuchtung habe irgendwann ein Mitarbeiter der Stadt im Gespräch mit einem Mitglied gesagt, dass der Verein die Röhren doch einfach selbst austauschen solle, erzählt Zavelberg und entgegnet: "Dass dies nicht unsere Aufgabe sein kann und wir das schon aus versicherungsrechtlichen Gründen nicht dürfen, sollte eigentlich klar sein."

Zuletzt machten sich die Badmintonspieler Sorgen, da die Saison begann und reguläre Spiele nicht möglich gewesen wären. Gegnerische Mannschaften hätten Protest einreichen können. Doch wegen der Corona-Pandemie finden derzeit keine Spiele statt und nun sind auch noch die Sporthallen gesperrt (siehe Seite 3).

Stadtsprecherin Petra Polte berichtete auf RNZ-Nachfrage, dass in der Banngartenhalle die ganze Beleuchtung ausgetauscht werden müsse. Die Stadt habe hierfür lange keine Firma gefunden. Vor Kurzem sei aber doch ein Fachunternehmen mit den Arbeiten beauftragt worden. Dieses warte nun auf Bauteile, die "frühestens" Mitte November geliefert werden sollen. "Mit einer Leuchtenerneuerung ist daher erst gegen Ende November zu rechnen", so Polte. Ob dann die Sporthallen wieder freigegeben sind und auch Badminton gespielt werden kann, steht freilich noch in den Sternen. Aber das ist ein anderes Thema.