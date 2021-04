Neckargemünd-Waldhilsbach. (nah) Als am 26. April der Reaktor-Katastrophe von Tschernobyl vor 35 Jahren mit all den Folgen der radioaktiven Verstrahlung in dem Gebiet selbst und in Teilen Europas gedacht wurde, weckte das bei Liesel Schwind in Waldhilsbach Erinnerungen. Nämlich an zwei von Kindern gemalte Bildern, die sie einst als Mitglied des Freundeskreises Simferopol in Heidelberg von einem russischen Arzt erwarb.

Die Stadt auf der Krim ist seit 1991 Partnerstadt von Heidelberg. Der russische Arzt war in den 1990ern zum Freundeskreis gekommen, um Spendengelder für von der Katastrophe betroffene Kinder zu sammeln – um medizinische Behandlungen zu ermöglichen und um deren Lebenssituation zu verbessern. Liesel Schwind erinnert sich: "Er hatte einen ganzen Stapel an wunderbar gemalten, aber sehr erschreckenden Bildern dabei." Die Bilder waren nummeriert und es werden wohl über 100 gewesen sein.

Sie haben die Reaktor-Katastrophe zum Inhalt und geben Einblick in die Ängste und Gefühle der Kinder und Jugendlichen in der Ukraine, die unmittelbar betroffen waren. Zwei davon erwarb Liesel Schwind und bewahrte sie gut auf. "Erst neulich habe ich sie meinen Enkeln gezeigt und die waren wie ich selbst tief beeindruckt und betroffen", berichtet sie.

Ein Bild trägt den Titel "Der Tod kommt". Gemalt hat es die damals 14-jährige Tatjana Barkan. Zu sehen ist, wie sich aus dem explodierenden Reaktor die Gestalt des Todes erhebt. Dieser streckt seine krallenartigen Hände nach den Menschen aus, die sich vor der Strahlung zu schützen versuchen. Einer Frau und ihrem Kind ist der Schrecken ins Gesicht geschrieben. Umrankt wird die Szene von einer scheinbar intakten Pflanzen- und Tierwelt.

Das zweite Bild trägt den Titel "Abschied vom Freund". Gemalt hat es die seinerzeit elfjährige Anastasia Nikonowa unter dem Eindruck der Umsiedlung aus dem verstrahlten Gebiet. Auf dem Bild ist ein Mädchen mit Tränen überströmtem Gesicht zu sehen, das vor einem ebenfalls weinendem Hund kniet und sich von ihm verabschiedet. Der Futternapf ist gut gefüllt – denn der Hund muss alleine zurückbleiben. Im Hintergrund ist eine Straße mit abfahrenden Transportwagen zu sehen. Ein Umzugswagen mit noch geöffneter Tür parkt in der Nähe. Davor steht wartend eine Frau, wohl die Mutter des Mädchens. Die Fenster der Häuser sind bereits mit Brettern vernagelt.

Die Bilder entstanden in der ukrainischen Stadt Dschankoj auf der heute von Russland annektierten Krim. Ob die Malerinnen der Bilder dorthin umgesiedelt wurden, also aus der Gegend um Tschernobyl stammten, oder ob sie sie unter dem Eindruck der Erzählungen rund um die Katastrophe malten, ist Liesel Schwind nicht bekannt. Der Arzt habe jedenfalls die Kinder betreut, die sich den Kummer von der Seele gemalt haben.

Viel helfen – dieses Motiv leitete Liesel Schwind früher wie heute und war auch der Antrieb für sie, sich im Freundeskreis Simferopol zu engagieren. Zur Ukraine hat die 86-Jährige ein ganz besonderes Verhältnis. Es hat mit den Erlebnissen ihres Vaters im Zweiten Weltkrieg zu tun. Als Soldat erfuhr er dort viel Hilfsbereitschaft und berichtete hierüber nach seiner Rückkehr aus der Sowjetunion: "Den Ukrainern sind wir Deutsche noch was schuldig. Ohne sie wären wir verhungert." Auch deshalb hat sich Liesel Schwind gerne im Freundeskreis engagiert. Kontakt hatte sie zu zahlreichen Familien in der Ukraine, an die sie regelmäßig Pakete schickte, um die dortige Not zu lindern. Und die zeigten sich dankbar und sendeten ihr noch lange Briefe.