Neckargemünd. (cm) Ja, es gehe um ein "eher trockenes Thema", gestand Wolfgang Ansorge in der zurückliegenden öffentlichen Sitzung des Gemeinderates. Auf der Tagesordnung stand die Änderung der Abwassersatzung beziehungsweise deren Neufassung. Diese stammte aus dem Jahr 1997 und wurde nun vom Gemeinderat bei einer Enthaltung auf den neuesten Stand gebracht. "Wir haben einen gewissen Überarbeitungsbedarf", meinte Ansorge. "Beiträge und Gebühren sind immer auf dem neuesten Stand, aber viele Regelungen müssen angepasst werden."

Früher sei der Fall klar gewesen: Wenn zum Beispiel ein neues Wohngebiet ausgewiesen wurde, musste das Grundstück an das Abwassernetz angeschlossen werden. Und dafür wurde eine gewisse Gebühr fällig, die aus der Satzung hervorging. "Es gibt allerdings nur noch wenige Grundstücke, bei denen wir einen klassischen Bescheid rausschicken", erklärte der Verwaltungsfachmann angesichts des knappen Baulandes. Es gelte, den "Trend zur Innenverdichtung" abzubilden.

Wenn jemand ein Stockwerk auf sein Haus setze oder im Garten ein Haus baue, brauche es exakte Regelungen: "Das muss 100-prozentig stimmen." So seien viele Verweise auf übergeordnete Gesetze in der Satzung nicht mehr korrekt, da sich zum Beispiel die Zahl der Paragrafen geändert habe. "Der Bescheid ist dann angreifbar", so Ansorge. Auch die Rechtsprechung habe sich weiterentwickelt.

So sei geklärt, dass auch ein "überhohes" Vollgeschoss wie zum Beispiel bei einem Supermarkt nur als ein Geschoss bewertet werde. Zudem umfasse die Satzung künftig auch technische Neuerungen, wie zum Beispiel einen Entwässerungsteich. Sie sei damit für alle Eventualitäten in der Zukunft gerüstet, so Ansorge. Generell basiere das Werk auf der Mustersatzung des baden-württembergischen Gemeindetages. Diese zu übernehmen sei auch durchaus sinnvoll, erklärte Ansorge. Denn die enthaltenen Vorschriften seien gerichtsfest.

Ermessensspielraum habe der Gemeinderat zum Beispiel in der Frage der Beitragsberechnung für "überlange Grundstücke", von denen nur ein kleiner Teil bebaut sei. Hier sei sinnvoll, bei 50 Metern einen Schnitt zu machen – außer im darüber hinaus gehenden Bereich stehe noch ein Ferienhaus oder ein Swimmingpool.

Zudem schlug Ansorge vor, dass Eigentümer Ver- und Entsiegelungen auf ihren Grundstücken erst ab zehn Quadratmetern melden müssen. "Dann muss man nicht wegen jedem Quadratmeter zur Stadt laufen", erklärte Ansorge. Auf Nachfrage von Winfried Schimpf (SPD) sagte er, dass auch eine flächendeckende Überprüfung zur Feststellung von versiegelten Flächen stattfinden solle. Von einem Flugzeug aus werden Grundstücke fotografiert. "Bei der Befliegung hängen wir uns an die Stadt Heidelberg", ergänzte Bürgermeister Frank Volk. "Die Bilder werden grob ausgewertet, sodass größere neue Versiegelungen auffallen."

Manfred Rothe (Freie Wähler) wollte wissen, wer die Kosten trägt, wenn zum Beispiel eine Abwasserleitung unter einer Garage erneuert werden muss. "Das müsste im Einzelfall geprüft werden", antwortete Wolfgang Ansorge. Anne von Reumont (CDU) betonte, dass die Satzung auf die Zukunft ausgerichtet sei und den Gemeinderat so schnell nicht mehr beschäftigen werde.