Bammental/Neckargemünd. (aham) Drei versuchte Einbrüche haben sich über die Weihnachtsfeiertage in Neckargemünd und Bammental ereignet.

In die Elsenztalschule sind Unbekannte zwar eingedrungen, aber nach ersten Überprüfungen der Polizei wurde aus der Bammentaler Gemeinschaftsschule nichts gestohlen. "Daher gilt es noch als versuchter Einbruch", erklärt Polizeisprecher Norbert Schätzle auf RNZ-Nachfrage. Die Beamten wurden am zweiten Weihnachtsfeiertag über den Einbruch informiert. Sie stellten fest, dass eine offen stehende Glastür eingedrückt worden war. Die Feuerwehr verschloss und sicherte die Tür im Anschluss.

In ein Wohnhaus im Neckargemünder Ortsteil Kleingemünd sind Einbrecher nicht hineingekommen. Wie die Polizei berichtet, machten sich Unbekannte an der Terrassentüre eines Anwesens in der Saarstraße zu schaffen. An dieser scheiterten sie aber und verursachten so zwischen dem ersten Weihnachtsfeiertag mittags und dem zweiten Weihnachtsfeiertag abends "lediglich" einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

In ein Lokal in Neckargemünd in der Straße "Im Spitzerfeld" wollten drei bis vier Unbekannte am ersten Weihnachtsfeiertag einbrechen. Sie ließen jedoch laut Polizei kurz nach 23 Uhr von ihrem Vorhaben ab, da sich der Besitzer noch im Lokal aufhielt und sich bemerkbar machte. Die Unbekannten flüchteten daraufhin in Richtung Bushaltestelle, Beschreibungen von ihnen liegen noch nicht vor.

In allen drei Fällen sucht die Polizei noch nach Zeugen. Diese können sich melden unter Telefon 0 62 23 / 9 25 40 oder 06 21 / 1 74 44 44.