Eine Absperrung sichert den Gehweg in der Bahnhofstraße. Foto: Alex

Neckargemünd. (cm) Droht hier etwa ein Balkonsturz? An der Einmündung von der Friedensbrücke kommend in die Bahnhofstraße ist seit einigen Tagen der Gehweg abgesperrt. Der Zugang zum dortigen Optikergeschäft ist aber weiterhin möglich. Was hat es mit der Absperrung auf sich? Das wollte die RNZ von der Stadt wissen.

"Die Sperrung ist aus Vorsorge vorgenommen worden, da die Standsicherheit des Balkons an einem Gebäude an der Straße überprüft werden muss – das soll dieser Tage geschehen, anschließend ist mit Freigabe zu rechnen", teilte Stadtsprecherin Petra Polte auf die Anfrage der RNZ mit. Teile des Balkons seien abgebrochen und auf den Gehweg gefallen. Als die Stadt darüber informiert worden sei, habe man gleich gehandelt. Denn ihr obliege die Verkehrssicherungspflicht für den Gehweg.

Zuständig für den Balkon sei aber der Eigentümer des Gebäudes. Dieser lasse den Balkon nun untersuchen. Möglicherweise müsse der Balkon abgestützt werden.