Nur noch eine der beiden B 37-Fahrspuren in Kleingemünd war am Donnerstag frei. Foto: Alex

Neckargemünd. (cm) Die schlechte Nachricht: Die Sperrung einer B 37-Fahrspur und der Einmündung der Saarstraße in der Kleingemünder Ortsdurchfahrt hat am Donnerstag für große Verkehrsbehinderungen und lange Staus gesorgt. Die gute: Der ganze Spuk soll bereits am heutigen Freitag wieder vorbei und die B 37 wieder voll befahrbar sein. Bekanntlich waren im Rahmen der laufenden Erneuerung der Ampelanlage an der Einmündung der Saarstraße Schäden an Leerrohren in der Fahrbahn entdeckt worden. Die beiden Fahrspuren bleiben bis Ende November verengt.

Update: Donnerstag, 4. November 2021, 20.28 Uhr

B37-Spur wird wieder gesperrt

Neckargemünd. (bmi) Es kommt wie befürchtet: Für die Erneuerung der Ampelanlage an der Einmündung der Saarstraße ist am heutigen Donnerstag erneut eine halbseitige Sperrung der Bundesstraße B37 nötig. Dies teilte das zuständige Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Mittwoch mit. Zusätzlich wird die Einmündung in die Saarstraße voll gesperrt.

Im Zuge der Erneuerung der Ampelanlage muss die B37 halbseitig gesperrt werden. Schon ab morgigem Freitag herrscht dann wieder freie Fahrt in beide Richtungen. Foto: Alex

Es werden Schäden an den Leerrohren einer Straßenhälfte behoben, die bei einer Spülung und Prüfung festgestellt wurden. Beide Sperrungen können bereits am morgigen Freitag wieder aufgehoben werden, wie eine Kreissprecherin mitteilte. Danach sind die Fahrspuren der B37 noch bis etwa Ende des Monats verengt.