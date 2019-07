Neckargemünd. (cm) Der Streit zwischen Stadtrat Steffen Wachert und dem Anwalt sowie Investor Thomas Ax ist vor Gericht angekommen: Das Heidelberger Amtsgericht hat eine einstweilige Verfügung erlassen: Wachert ist es laut dem Beschluss unter Androhung eines Ordnungsgeldes bis 50.000 Euro oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten untersagt, wörtlich oder sinngemäß die Behauptung aufzustellen und/oder zu verbreiten, Ax habe die Katze von ihm "entsorgt".

Das Gericht beschloss, dass Wachert die Kosten des Rechtsstreits tragen muss. Der Streitwert wurde auf 5000 Euro festgelegt. Wachert hat Einspruch eingelegt. Bekanntlich hatten zwei Ax-Hunde den Wachert-Kater "Binx" attackiert. Ax hatte daraufhin die Katze mitgenommen und sagt, diese sei ihm vom Arm gesprungen. Wachert hingegen vermutet, dass der tote Kater "entsorgt" wurde. Nun berichten zwei Frauen, dass sie von Ax-Hunden gebissen wurden.

Eine von ihnen ist Katharina Pfeif. Die 33-Jährige war im Februar 2018 am Waldrand von Kleingemünd mit ihrem Golden Retriever unterwegs, als ihr ein Hund entgegenkam. Dieser sei unangeleint und aggressiv gewesen. Kurz darauf sei dessen Halter, Thomas Ax, mit fünf weiteren aggressiven Hunden gekommen, die aber angeleint waren.

Plötzlich seien diese dann angestürmt gekommen. "Einer hat mich zwei Mal an der Wade erwischt", erzählt Pfeif. "Der Biss ging durch meine Hose." Ax habe zunächst nichts getan, dann aber die Hunde weggenommen und bestritten, dass diese beißen würden, so Pfeif. Er habe dann einfach seinen Spaziergang fortgesetzt.

"Ich habe mich humpelnd auf meinen Heimweg begeben, um ins Krankenhaus zu fahren", so Pfeif. "Herr Ax hat sich bis heute weder entschuldigt noch mir seine Hilfe angeboten." Pfeif erstattete Anzeige. Das Strafverfahren wurde gegen eine Geldzahlung eingestellt.

Für Ax ist der Vorfall damit erledigt: "Sie sieht davon ab, irgendwelche angeblichen weiteren Ansprüche streitig durchzusetzen", erklärt er und meint: "Das spricht für sich und bedarf keiner weiteren Kommentierung." Laut Pfeif ist das zivilrechtliche Verfahren um Schadensersatz aber noch nicht abgeschlossen.

Bis die Bisswunde von Pfeif verheilt war, dauerte es Monate. Diese habe sich so "extrem entzündet", dass sogar ein Krankenhausaufenthalt nötig wurde. Wochenlang war die Filialleiterin krank geschrieben. "Die Narbe an meiner Wade wird mich immer an diesen schrecklichen Moment erinnern", so Pfeif. "Für mich war es damals wie eine brutale Körperverletzung."

In der Nähe des früheren Büdel-Ebert-Heims in Kleingemünd wurde die damals schwangere Kathrin Knauf im April 2017 gebissen. Die 29-Jährige ging mit ihrem Hund an der Leine Gassi, als plötzlich vier der sechs unangeleinten Hunde von Ax auf sie zugestürmt seien. Erst später habe sie bemerkt, dass sie und auch ihr Hund verletzt waren.

"Ich fing an zu weinen und stand unter Schock", so die zahnmedizinische Fachangestellte. Ax habe sofort seine Hilfe angeboten, so Knauf. "Am Ende habe ich von einer Anzeige abgesehen, da Herr Ax für alle Kosten aufkam und sich auch mehrmals entschuldigt hat", so Knauf. "Aber ich kenne ihn auch anders." Ax "schleife" seine Hunde so hinter dem Fahrrad her, dass die ihr "Geschäft" im Rennen machen müssten.

"Die Hunde wären schon fast überfahren worden und wurden einmal in letzter Sekunde aus einem Teich gerettet", so Knauf. Die Hunde würden öfter frei herumlaufen. Dies berichtet auch Ax-Nachbarin Uta Wachter.

"Ich fahre gerne und oft mit unseren immer angeleinten Hunden mit dem Fahrrad", so Ax. "Dabei werden unsere Hunde nicht selten von nicht angeleinten Nachbarhunden attackiert. Das haben wir bislang immer mit einer Entschuldigung und einer gemeinsamen Flasche Rotwein oder Ähnlichem geregelt."

Irgendeinen vorwerfbaren Beitrag "zu den angeblichen Bissen eines unserer Hunde" habe man nicht geleistet, so Ax. "Die Sache mit Frau Knauf liegt lange zurück und ist in einem nachbarschaftlichen vernünftigen Einvernehmen geklärt worden. Wir sehen Frau Knauf täglich und sind uns freundlich zugetan."

Der Kleingemünder Detlef Bodammer vermutet derweil, dass die Ax-Hunde im November 2018 seine vier Hühner im Garten gerissen haben. "Die Hunde wurden zwar an diesem Tag frei herumlaufend gesehen, aber wir können es nicht mit 100-prozentiger Sicherheit nachweisen", sagt er. Ax habe den Vorfall bestritten, so Bodammer, der Anzeige gegen Unbekannt erstattete.