Neckargemünd-Dilsberg. (kaf) Eigentlich ist die Kunstausstellung "Radiale" des Rhein-Neckar-Kreises wie so vieles in diesem Jahr der Corona-Krise zum Opfer gefallen. Eigentlich. Denn einen kleinen Trost für Kunstbegeisterte gibt es trotzdem. Auf dem Hanggelände hinter dem Kommandantenhaus Dilsberg steht die Installation "Rolling Rainbow" des Heidelberger Künstlers Michael Bacht. Ohne dass das so geplant war, spannt der "rollende Regenbogen" jetzt den hoffnungsvollen Bogen von der abgesagten "Radiale" 2020 hin zum Nachholtermin im Frühjahr 2021.

Dass das Kunstwerk trotz der abgesagten Ausstellung steht, hat einen einfachen Grund: Die Installation musste rechtzeitig für den Kunstkatalog, der Mitte April erscheinen sollte, fotografiert werden. Deshalb war "Rolling Rainbow" zum Zeitpunkt der corona-bedingten Absage schon vollständig aufgebaut. Bacht- und Radiale-Fans können die Zeit bis zur offiziellen Eröffnung also nutzen und bereits jetzt einen ersten Blick auf die Installation werfen. Die genaue Adresse des Standortes lautet Burghofweg 3, Neckargemünd-Dilsberg. Bilder gibt es auch per Webcam.