Von Christoph Moll

Neckargemünd. Einen Brief mit folgendem Inhalt fand Karl Malik kürzlich in seinem Briefkasten. Mit dem Computer geschrieben und ohne Absender: "Malik, was willst du in unserem schönen Neckargemünd? Du und deine dämliche Gutmenschen-Clique um NIA? Diesen Scheissdreck will hier keiner. Verpiss dich aus unserer Gemeinde, bevor wir das selbst in die Hand nehmen. Solche Nestbeschmutzer, die einen integren Bürgermeister und den Gemeinderat angreifen, Anzeige bei der Staatsanwaltschaft wegen Veruntreuung gegen die Stadt erstatten, ... braucht hier keiner. Malik, eines Tages weht hier für Typen wie dich ungemütlicher Wind, dann rechnen wir mit dir ab. Bis dahin, pass gut auf dich auf." Der Drohbrief bekräftigte den 69-Jährigen in seiner Entscheidung, die Stadt-kritische Initiative "Neckargemünd im Aufbruch" (NIA) zu verlassen. Der Österreicher, der seit dem Jahr 1988 in Neckargemünd lebt, schaltete die Polizei ein, die nun wegen Bedrohung ermittelt.

Karl Malik. Foto: Alex

Im vergangenen Jahr hatten sich der Rechtsanwalt Thomas Ax und der Unternehmensberater Karl Malik zur Initiative NIA zusammengeschlossen. Sie legten immer wieder die Finger in die städtischen Wunden und konfrontierten Bürgermeister Frank Volk in Sitzungen des Gemeinderates mit kritischen Fragen. Im Herbst echauffierte sich Malik sogar so sehr, dass er von Volk aus dem Ratssaal geworfen wurde.

Es war ein Engagement, das offenbar nicht überall auf Gegenliebe stieß. "Aufgrund persönlich diffamierender und mehrfacher anonymer telefonischer Anfeindungen habe ich die Entscheidung getroffen, mich aus dieser sehr positiven, zukunftsorientierten Bewegung NIA zurückzuziehen", teilte Malik nun mit. Nachts um 1 Uhr habe bei ihm das Telefon geklingelt. "Ich wurde mehrfach aufgefordert, die Stadt zu verlassen", erzählt Malik. "Kein Anrufer war aber so mutig, seinen Namen zu nennen."

Thomas Ax. Foto: Alex

Im Dezember und im Februar seien zudem Anschläge auf sein Auto und jenes seiner Frau verübt worden. So seien an einem Mercedes und einem Mini-Cooper jeweils ein Reifen aufgeschlitzt worden. Dies habe ihm Giuseppe Fritsch, Inhaber einer Autowerkstatt und auch Stadtrat der Freien Wähler, bestätigt, so Malik, der nun Überwachungskameras installiert hat. "Ich bin unendlich erschüttert", sagt Malik. "Das ist feige und unfair, ich habe niemanden angegriffen."

Er habe Geld, Zeit und Kraft investiert, so der 69-Jährige. Denn Neckargemünd brauche ein professionelles Stadtentwicklungskonzept. "Das wird vom derzeitigen Stadtmanagement bewusst oder auch aus sachlichem Unvermögen unbewusst verhindert", meint der Unternehmensberater. "Ich bin nicht wehleidig, aber eine offene, konstruktive und auf demokratischen Grundprinzipien beruhende Diskussion um fortführende Stadtentwicklung scheint mir unter den gegebenen Umständen nicht mehr möglich - für solch eine Diskussionskultur stehe ich nicht zur Verfügung."

Polizeisprecher Norbert Schätzle bestätigt, dass wegen des Verdachts der Bedrohung ermittelt wird. Es gehe um einen Straftatbestand. Malik will sich nun zurückziehen, das Stadtgeschehen aber weiter als kritischer Bürger beäugen. Mit NIA-Gründer Thomas Ax werde er in Kontakt bleiben.

Ist der "Aufbruch" für Neckargemünd damit zu Ende? Der Rückzug von Malik sei "nicht hinzunehmen", so NIA-Initiator Thomas Ax. Denn Malik müsse um sein Leben fürchten, wenn er sich weiter "exponiert engagiert". "Es existiert offensichtlich eine etablierte rechte Szene, die den Bürgermeister zu unterstützen sich berufen fühlt", meint Ax. In Gesprächen spüre er "ein Klima der Angst und der Einschüchterung". Viele in ein Netz von Abhängigkeiten versponnene Bürger würden sich nicht trauen, sich zu äußern. "Andere befürchten Repressalien oder Nachteile und äußern sich nur hinter vorgehaltener Hand. Das sind nicht hinzunehmende schlimme Verhältnisse und Entwicklungen."

Die Initiative verliere mit Karl Malik eine kräftige Stimme, werde "sich aber unverändert weiter engagiert und ambitioniert für einen Aufbruch in Neckargemünd einsetzen", so Ax. NIA habe mittlerweile "erheblichen, sehr ermutigenden Zulauf" von 285 couragierten Bürgern. "Denen und allen anderen sind wir verpflichtet und werden uns weiter nachhaltig einbringen." Wie dies aber konkret aussehen soll, lässt Ax offen.

Klar ist auch: An vorderster Front wollte sich bisher niemand weiteres engagieren. Eine zwischenzeitlich im Raum stehende Kandidatur von NIA bei der Kommunalwahl im Mai hat sich nun erledigt.