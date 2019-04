Neckargemünd. (cm) Was müssen all jene befürchten, die sich in Neckargemünd politisch besonders kritisch engagieren? Nach der Bedrohung des Stadt-Kritikers Karl Malik hat nun auch dessen Kollege Thomas Ax, Gründer der Initiative "Neckargemünd im Aufbruch" (Nia), Sicherheitsmaßnahmen ergriffen.

Der 69-jährige Malik hatte nach zwei Vorfällen, bei denen jeweils ein Reifen an seinem Auto und dem Wagen seiner Frau aufgeschlitzt worden seien, Videokameras an seinem Haus installieren lassen. Diese sollen eine weitere Attacke verhindern.

Thomas Ax geht nun noch einen Schritt weiter: "Muss erst jemand zu Tode kommen?", fragt der Rechtsanwalt angesichts der Vorfälle und kündigt an: "Wir sehen keine andere Möglichkeit, als uns durch einen nicht zimperlichen Wach- und Sicherheitsdienst gegen Gefährdungen durch Reifenaufschlitzen und dergleichen zu schützen."

Auf RNZ-Nachfrage erklärte Ax, dass er alle seine Objekte in Neckargemünd bewachen lasse. Der Dienstleister habe aber empfohlen, keine näheren Angaben zu machen.

Die Bedrohung von Karl Malik hat hohe Wellen geschlagen. Bekanntlich hatte der Unternehmensberater und Nia-Mitgründer einen anonymen Drohbrief erhalten, und sich aus Nia zurückgezogen. Die Polizei ermittelt. Bürgermeister Frank Volk und die Vorsitzenden aller Fraktionen im Gemeinderat hatten sich davon distanziert und schockiert gezeigt.