Neckargemünd-Mückenloch. (nah) Reichlich beflaggt präsentieren sich seit wenigen Tagen die Häuser im Neckargemünder Stadtteil Mückenloch mit dem Wappen des Ortes – und das aus gutem Grund: Eigentlich würde hier am ersten Maisonntag sowie am Tag davor und am Tag danach die "Micklocher Kerwe" gefeiert: mit dem traditionellen Fassbieranstich, dem berühmten Mückenlocher Abend, dem Dorffest, dem Umzug und der Kerweschlumpel-Beerdigung. Die Kerwe ist in normalen Zeiten das erste Volksfest des Jahres in der Region rund um Heidelberg. Wie 2020 musste das gemeinsame Feiern aber wegen der Corona-Pandemie unterbleiben. Doch so ganz wollten die Mückenlocher doch nicht auf ihre Kerwe verzichten und an das fröhliche Fest wenigstens Corona-konform erinnern.

Ortsvorsteher Joachim Bergsträsser wartete am Samstagabend in seinem Wohnzimmer auf das Zeichen, das den Beginn der Kerwe ankündigte. Die "Micklocher Kerweborscht" hatten sich ein alternatives Programm einfallen lassen, bei dem die Ortsverwaltung genauso mitzog wie der Schützenverein und der evangelische Kirchenchor. Beide wären nämlich mit der Ausrichtung der Kerwe schon im vergangenen Jahr dran gewesen. Und da sie nicht zum Zug kamen, verblieb die Aufgabe in ihren Händen.

Das Startzeichen kam pünktlich am Samstag um 19.30 Uhr: Der Schall von drei Böllerschüssen krachte durch die Straßen des Ortsteils. Nun sollten sich die hartgesottenen Kerwefans auf ihren Balkonen und Terrassen versammeln und wie beim sonst üblichen Fassbieranstich mit einem Glas Bier auf die Kerwe anstoßen, allerdings kontaktbeschränkt. Außerdem sollte aus vielen Stimmen das "Micklocher Heimatlied" erklingen, das aus der Feder des früheren Volksschullehrers Heinrich Dötsch stammt: "Rings umkränzt von Bergeshöhen – Mückenloch, wie liegst du schön" lautet die erste Zeile. Auch bei angestrengtem Hinhören war auf dem Balkon des Ortsvorstehers kein Gesang zu vernehmen. Den Schluck Bier zelebrierte er aber vor der Mückenlocher Fahne.

In Sachen Kerwe war Bergsträsser übrigens zusammen mit seiner Frau Gudrun fleißig unterwegs gewesen. Am Freitag und Samstag verteilten sie Kerwe-Kindertüten im Ort, insgesamt 129 an der Zahl. Zuvor hatten sie die Tüten gepackt mit einer Hefebrezel, Seifenblasen und einem Brief des Ortsvorstehers als Gruß. "Das war bislang mindestens so anstrengend wie wenn wir ganz normal Kerwe gefeiert hätten", bekannte er und seine Ehefrau konnte ihm nur beipflichten.

Das Knöchelessen am heutigen Montag war ebenfalls organisatorisch durch den evangelischen Kirchenchor zu bewältigen, dessen Vorsitzende Gudrun Finger-Bergsträsser ist. "Knöchel to go", die die Metzgerei Meister in Spechbach liefert, konnten bei ihr bestellt werden. "Fast doppelt so viele Bestellungen wie zu echten Kerwezeiten kamen rein", berichtete der Ortsvorsteher. Und wer nicht auf die Kerwe-Süßigkeiten verzichten wollte, konnte bei Schausteller Edgar Heckmann aus Birkenau "Kerwe to go"-Tüten bestellen, die pünktlich vor Festbeginn ausgeliefert wurden.

An den Kerweumzug am Sonntag wurde ebenfalls mit einem kleinen Innehalten erinnert. Um 13 Uhr ertönte ein Böllerschuss und wieder durfte auf den Balkonen gesungen werden, diesmal das Kerwelied "In Mickloch isch heit Kerwe". Und am heutigen Montagabend, wenn die ausgefallene Kerwe mit der Schlumpelbeerdigung traditionell ausklingt, stehen die Mückenlocher wieder auf ihren Balkonen und verabschieden das Fest mit Taschentuchwinken.