Neckargemünd. (cm) Die Bedrohung des Stadt-Kritikers Karl Malik wird wohl für immer ungeklärt bleiben. "Wir haben die Ermittlungen abgeschlossen", sagte Polizeisprecher Norbert Schätzle auf RNZ-Anfrage. "Und wir haben keine Hinweise auf den oder die Täter."

Bekanntlich hatte der Neckargemünder Unternehmensberater Karl Malik im März dieses Jahres einen mit dem Computer geschriebenen Drohbrief ohne Absender erhalten und daraufhin die von ihm mitbegründete Stadt-kritische Initiative "Neckargemünd im Aufbruch" verlassen. "Malik, was willst du in unserem schönen Neckargemünd? Du und deine dämliche Gutmenschen-Clique um Nia? Diesen Scheissdreck will hier keiner. Verpiss dich aus unserer Gemeinde, bevor wir das selbst in die Hand nehmen", hieß es in dem Brief, in dem Malik auch als "Nestbeschmutzer" bezeichnet wurde. Der 69-jährige Österreicher, der seit dem Jahr 1988 in Neckargemünd lebt, schaltete die Polizei ein, die sodann wegen Bedrohung ermittelte.

Karl Malik berichtete außerdem von diffamierenden anonymen Telefonanrufen in der Nacht. Bereits im vergangenen Winter seien darüber hinaus Anschläge auf sein Auto und auf jenes seiner Frau verübt worden. So seien an einem Mercedes und einem Mini-Cooper jeweils ein Reifen aufgeschlitzt worden. "Auch hierzu haben wir keine Hinweise", sagte Polizeisprecher Schätzle.

Nach dem Bekanntwerden der Bedrohung hatten sich Bürgermeister Frank Volk und die Stadträte in einem Brief "schockiert und fassungslos" gezeigt und die Angriffe "auf das Schärfste" verurteilt. Die Vorfälle seien "inakzeptabel und nicht zu dulden", sagte Volk. "Ich konnte mir nicht vorstellen, dass so etwas in unserer Stadt passiert." Wichtig sei, dass die Polizei den oder die Täter finde. Doch das ist nicht gelungen.