Neckargemünd/Heidelberg. (cm/bmi) Hat ein Rechtsanwalt mit Kanzlei in Neckargemünd in drei Fällen bewusst die Unwahrheit behauptet und falsche Versicherungen an Eides statt abgegeben? Genau dies wirft die Heidelberger Staatsanwaltschaft dem 53-Jährigen vor, dessen Name aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes an dieser Stelle nicht genannt werden kann. Der Mann muss sich seit Donnerstag vor dem Heidelberger Amtsgericht verantworten. Es steht sogar ein Berufsverbot im Raum.

Vorab zur Erklärung: Bei einer Versicherung an Eides statt – bekannt als eidesstattliche Versicherung – handelt es sich um ein Mittel der Beweisführung, mit dem Tatsachenangaben gemacht werden und deren Richtigkeit besonders versichert wird. Es wird also beteuert, dass eine Erklärung der Wahrheit entspricht.

Dem Neckargemünder wird laut Anklage zur Last gelegt, "unter Ausnutzung seiner Stellung als Rechtsanwalt", so Staatsanwalt Jonathan Waldschmidt, drei falsche Versicherungen an Eides statt abgegeben zu haben. Im ersten Fall ging es um eine Sitzung des Neckargemünder Gemeinderates im Oktober 2018, bei der es zu einem Eklat kam. Bürgermeister Frank Volk hatte den Unternehmensberater Karl Malik nach einem Wortgefecht des Saales verwiesen. Der ebenfalls anwesende Anwalt, der mit Malik eine kommunalpolitische Initiative gründete, habe nach der Sitzung eine Versicherung an Eides statt abgegeben in einem Verfahren vor dem Karlsruher Verwaltungsgericht, bei dem es um die Rechtmäßigkeit des "Rauswurfs" ging. Der Angeklagte habe "bewusst wahrheitswidrig" behauptet, dass es keine Zwischenrufe von Malik gegeben habe, dieser nicht geschrien habe und nicht vom Bürgermeister ermahnt worden sei.

Der Anwalt bestritt die Vorwürfe. Er habe, so erklärte sein Verteidiger Edgar Gärtner, keine Zwischenrufe, kein Schreien und auch keine Ermahnung durch den Bürgermeister wahrgenommen. Volk sagte als Zeuge, dass Malik sehr wohl wiederholt "Das ist ja unglaublich!" in deutlich wahrnehmbarer Lautstärke dazwischengerufen habe. Außerdem habe er Malik "mehrfach ermahnt" und angekündigt, von seinem Hausrecht Gebrauch zu machen. Ein in der Sitzung ebenfalls anwesender Mitarbeiter der Stadtverwaltung und Freie-Wähler-Stadtrat Steffen Wachert bestätigten diese Aussagen im Wesentlichen – so wie das verlesene Sitzungsprotokoll.

Im zweiten Fall wollte der Anwalt per einstweiliger Verfügung Aussagen von Stadtrat Wachert über ihn im Internet verhindern. Wachert habe 2019 behauptet, dass die Hunde des Anwalts regelmäßig ausbüxten, schon Menschen gebissen und Hühner gerissen hätten. Der Anwalt habe dies wider besseren Wissens in einer eidesstattlichen Versicherung bestritten, so die Anklage. Vor Gericht blieb er dabei, dass Wacherts Behauptungen nicht der Wahrheit entsprechen würden. So seien nicht mehrere Menschen gebissen worden, sondern nur ein Mensch. Und von einem regelmäßigen Ausbüxen könne nicht die Rede sein.

Mehrere Nachbarn sagten aus, dass die Hunde oft herumstreunten. Ein Zeuge meinte, dass dies aber nicht "regelmäßig" geschehen sei. Eine Frau erzählte, dass sie Hinterlassenschaften der Hunde vor die Kanzlei des Anwalts gelegt habe. Danach sei Ruhe gewesen. Zwei Frauen berichteten, dass sie von Hunden des Anwalts gebissen worden seien. In einem Fall gab es einen Vergleich, im anderen kam es gar nicht zu einer Gerichtsverhandlung. Stadtrat Wachert präsentierte derweil Bilder aus seiner Überwachungskamera, die die Hunde des Anwalts an seinem Kaninchenstall zeigen sollen.

Der Prozess wird nächste Woche wohl mit dem dritten Fall fortgesetzt. In diesem soll der Anwalt mit falschen Behauptungen versucht haben, seinen Nachbarn die Nutzung ihrer Sauna am Wald zu untersagen. Zudem sollen mehrere Stadträte zum ersten Fall aussagen.