Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd. Wohnmobile und Wohnwagen lagen schon vor der Corona-Pandemie im Trend. Durch die Reisebeschränkungen hat der Campingurlaub nun noch mehr Anhänger gefunden. Dieser Trend freut natürlich die Betreiber von Campingplätzen. In Neckargemünd auf dem Areal unter der Friedensbrücke ist es Jan van der Velden.

Platzbetreiber Jan van der Velden. Foto: Alex

Am Morgen des Pfingstsonntag bildete sich immer mal eine kleine Schlange, denn bei der Anmeldung sind die Corona-Bestimmungen zu beachten. Nachweise über Tests, vollständige Impfung oder Genesung mussten geprüft werden – und das dauerte ein bisschen. Nicht jeder, der fürs Pfingstwochenende anreiste, hatte auch reserviert – was aber glücklicherweise kein Nachteil war, denn noch war der Campingplatz nicht komplett ausgebucht.

Aber er war schon sehr gut belegt. Jan van der Velden schwang sich für die Platzeinweisung auf sein Fahrrad und winkte dem nächsten Wohnmobil, ihm zu folgen. "Für das Pfingstwochenende sind alle, die angemeldet waren, da", freute er sich über die Auslastung des Platzes, der erst vier Tage zuvor nach siebenmonatiger Pause wieder öffnen durfte. Wegen der Pandemie waren ihm an Ostern und um den Mai-Feiertag Einnahmen entgangen, die nicht mehr hereinzuholen seien. Auch das eingeschränkte Reisen in Europa mache sich auf dem Campingplatz bemerkbar – sind doch nach den deutschen Urlaubern vor der Pandemie die Niederländer gefolgt von den Briten wichtige Säulen gewesen. Die fehlen jetzt allerdings.

Die Familie Müller. Foto: Alex

Oma und Opa Müller eilten mit ihren vier- und siebenjährigen Enkelinnen vorbei. Sie waren aus dem Hunsrück angereist und wollten unbedingt am Neckargemünder "Hauptbahnhof" die S-Bahn nach Heidelberg erreichen. Das Ziel war der Zoo. Sie waren zum ersten Mal auf dem Campingplatz am Neckar, denn sie wollten ihr neu angeschafftes Wohnmobil einmal ausprobieren. Mehr war nicht zu erfahren, schon waren sie weg.

Was Jan van der Velden besonders registrierte: "Die Leute sind so motiviert und nach den langen Entbehrungen wollen sie mitnehmen was geht." Und da ging schon einiges. Thomas Strifler stand am Neckarufer mit seiner Kanu-Vermietung bereit. Auch die Ausflugsschiffe der Weißen Flotte meldeten sich zurück. Mit Urlaubern besetzt zog die "Alt Heidelberg" auf dem Neckar vorbei.

Die Autokennzeichen verrieten die Herkunft der Campinggäste. Aus Weißenburg in Mittelfranken war ein Ehepaar, das schon länger Wohnmobilbesitzer ist, für einen Kurztrip angereist. Radfahren wollten sie und nach nur einer Übernachtung sollte es schon wieder nach Hause gehen.

Die Familien Pippert und Mohlhardt. Foto: Alex

Knapp 100 Kilometer hatten die beiden Familien Pippert und Mohlhardt mit ihren Kindern aus dem hessischen Babenhausen bei Aschaffenburg zurückgelegt. "Wir sind hier noch nie gewesen", berichteten sie und ließen dafür kurz ihr Frühstück liegen. Alle Campingplätze, die sie ins Auge fassten, waren schon ausgebucht. Dann entdeckten sie jenen in Neckargemünd. Ihre Wohnmobile haben sie schon länger und sie haben sich auf ihren Reisen bewährt: "Es lohnt sich besonders mit kleinen Kindern und man kann spontan für ein Wochenende wegfahren."

Familie Tuna aus Wesel in Nordrhein-Westfalen gehört seit einer Woche zu den Wohnmobilbesitzern und bekannte: "Wir sind noch gänzlich unerfahren." Zu dritt mit Tochter und Hund waren sie erstmals mit dem rollenden Zuhause unterwegs und hatten ganz ungewohnt ihre erste Nacht hinter sich gebracht. "Seit 14 Monaten waren wir eingesperrt in der Wohnung und das war wirklich schwer", erzählte sie. Das Reisen mit dem Wohnmobil verspricht ihnen eine neue Freiheit. Sie kamen nach Neckargemünd, um Freunde zu besuchen.

Das Ehepaar Bernsmann. Foto: Alex

Das Ehepaar Bernsmann aus dem Kreis Gütersloh in Nordrhein-Westfalen kann da auf ganz andere Erfahrungswerte zurückgreifen: Es ist schon jahrelang mit dem Wohnmobil unterwegs. Nach Neckargemünd kam man des Wetters wegen, weil es im Südwesten besser sein sollte. Und tatsächlich riss die Wolkendecke auf und blauer Himmel zeigte sich. Das Ehepaar befand sich auf einem Kurztrip und wollte mit den E-Bikes nach Heidelberg zum Schloss radeln.

Eingefleischte Camper waren nebenan anzutreffen: Reinhard und Ruth Severin aus Heidelberg erkundeten die Region und nahmen sich dafür ein paar Tage Zeit. Vom Zelt sind sie längst auf den Wohnwagen umgestiegen und haben erst im vergangenen November ein noch komfortableres Modell erworben. Reinhard Severin schwört auf den Wohnwagen, der flexibler sei als das Wohnmobil: Der Anhänger bleibt stehen und mit dem Auto werden Ausflüge unternommen.