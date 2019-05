Neckargemünd. (aham) Der erste Streik in der Geschichte der SRH-Schulen steht bevor: Am Dienstag, 7. Mai, sind davon die Internatsgruppen sowie die Betreuung der Tagesschulgruppen der Förderschule, der kooperativen Orientierungsstufe und der Werkrealschule ab Jahrgangsstufe 7 betroffen. "Zur Gewährleistung von Pflege und Betreuung der Kinder und Jugendlichen wurde eine Notdienstvereinbarung zwischen den Gewerkschaften und der SRH vereinbart", teilen die SRH-Schulen mit.

Während Lehrer und Fachlehrer an der SRH nach Angaben des Unternehmens wie Lehrer an öffentlichen Schulen vergütet werden, ist dies bei rund 280 anderen Beschäftigten nicht der Fall. Laut Verdi verdient beispielsweise ein Erzieher bei den SRH-Schulen im Schnitt 350 Euro weniger als bei einer Kommune. Bei den Sozialpädagogen betrage der Abstand durchschnittlich 212 Euro, so Verdi. Daher fordern die Gewerkschaftsmitglieder eine Gehaltserhöhung um acht Prozent. Der Vorschlag des Arbeitgebers liegt nach vier Verhandlungsrunden bei drei Prozent.

Zum Warnstreik am Dienstag erwartet Verdi 60 bis 70 Teilnehmer. Denn auch Beschäftigte des Berufsbildungswerks haben sich angeschlossen. Dort sind die Tarifverhandlungen schon nach zwei Gesprächsrunden ins Stocken geraten, so Verdi. Gegen 11.15 Uhr ist ein Demozug Richtung Marktplatz geplant, wo eine Kundgebung stattfindet.