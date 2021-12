Neckargemünd. (RNZ) Im Wassernetz Dilsberg/Rainbach kam es am heutigen Montag, 27.12., zu einem Wasserrohrbruch in Neckargemünd. Davon sind aktuell 50 Gebäude im Bereich Ortsstraße, Am Mühlwald, Mühlweg und Am Neckarberg betroffen, teilen die Stadtwerke Neckagemünd in einer Pressemitteilung mit.

Die Mitarbeiter der Stadtwerke sind bereits vor Ort, um den Schaden schnellstmöglich zu beheben. Dazu muss die Wasservorgung ab 13 Uhr in den betroffenen Bereichen abgestellt werden.

Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis etwa 15 Uhr.