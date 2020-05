Neckargemünd-Dilsberg. (cm) Pest, Pocken, Cholera, Syphilis, verschiedene Grippen: Die hochmittelalterliche Burg Dilsberg hat viele Seuchen überdauert. Jetzt also Corona. Wegen des neuartigen Virus konnte die Anlage in diesem Jahr nicht – wie üblich – Ende März für Besucher öffnen. Nun hat die Wartezeit für Burgliebhaber ein Ende: Seit dem gestrigen Freitag ist die Burg wieder geöffnet – unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen.

"Die Besucherzahl auf der Burganlage ist auf 30 Personen begrenzt", berichtet Ralph Galuski vom Amt Mannheim und Heidelberg von "Vermögen und Bau Baden-Württemberg", das für die Burg Dilsberg zuständig ist. Am Eingang werde geregelt, dass nicht mehr Personen hineingelassen werden. Zudem gibt es ein "Einbahnstraßensystem" mit Markierungen auf dem Boden. Diese Wegeführung soll Begegnungen unter Besuchern möglichst verhindern. Gesperrt bleibt der unterirdische, rund 80 Meter lange und extrem schmale Brunnenstollen. Auch Führungen sind vorerst tabu.

Doch was ist mit dem engen Treppenaufgang durch den sogenannten Schneckenturm und den Begegnungen auf der Ringmauer, zu denen es zwangsläufig kommt? Hier ist Abstand halten kaum möglich. "Deshalb gilt auf der gesamten Anlage Maskenpflicht", so Galuski. So soll eine Ansteckung unter Besuchern verhindert werden. "Wenn man nicht auf die Ringmauer kann, brauchen wir die Anlage nicht öffnen", weiß Galuski über den herrlichen Ausblick ins Neckartal als Attraktion.

Dabei hätte der Zugang auf die Ringmauer auch aus einem anderen Grund nicht möglich sein können. Denn die Burg wird bekanntlich zur Baustelle. So ist der Schneckenturm seit Herbst von einem Gerüst umgeben. Bisher wurden die Schäden an dem Bauwerk aus dem Jahre 1150 bis 1200 erfasst. Im Spätsommer oder Frühherbst sollen die eigentlichen Arbeiten beginnen. "Im Moment gelangen die Besucher noch durch den Schneckenturm auf die Mauer", berichtet Galuski, der Projektleiter für die Sanierung der Burg ist. "Der Aufgang ist gesichert." Wenn dann die Arbeiten beginnen, soll eine Gerüstkonstruktion als Aufgang zur Mauer dienen.

Sanierung ab Spätsommer

Galuski rechnet damit, dass die Genehmigung für die Sanierung durch die Denkmalschutzbehörden in den kommenden vier Wochen eintrifft. Dann werden die Arbeiten ausgeschrieben. In etwa vier Monaten könnte es also losgehen. Bei der Erfassung der Schäden kam heraus, dass diese eher größer als gedacht sind.

So muss etwa die nicht mehr sichere Turmspitze komplett statt nur teilerneuert werden. Deshalb hatte es zuletzt auch keine Beflaggung mehr gegeben. Außerdem müssen viele marode Sandsteine ebenso ausgetauscht werden wie der von Hohlstellen durchsetzte Mörtel zwischen den Steinen. Auch die Sandsteinstufen der Spindeltreppe im Innern des Turmes werden erneuert. Und die marode Holzbrücke aus den 1980er Jahren weicht einer Stahlkonstruktion. Die Arbeiten könnten bis weit ins Jahr 2022 andauern. Danach geht es etwa ein Jahr auf der Ringmauer weiter. Die Gesamtkosten werden auf 650.000 Euro geschätzt. Danach seien 30 bis 40 Jahre lang keine größeren Arbeiten mehr nötig. Und die Besucher können dann sicher auch wieder ohne Maske auf die Burg ...