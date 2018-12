Das Naturbad in Neckargemünd. Foto: Alex

Neckargemünd. (cm) Thomas Ax von der Initiative "Neckargemünd im Aufbruch" sprach in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates die "schwer beschädigte" Kunststoffabdichtung im Naturbecken des Terrassen-Freibades an und wollte wissen, ob es sich um einen Fabrikationsfehler handelt und wer den Schaden zu welchen Kosten saniert. Bürgermeister Frank Volk sagte, dass die Folie "teilweise mutwillig" beschädigt worden sei. "Sie wird saniert, wenn sie saniert werden muss", so der Rathauschef.

Die Folie sei laut Volk nicht Gegenstand des Schadensersatz-Prozesses um Planungs- und Baumängel im Naturbad, der nun nach acht Jahren vor dem Durchbruch steht. Da dieser Mangel wohl erst später bekannt geworden und damals nicht mit eingeklagt worden sei, könne er nun auch nicht mehr geltend gemacht werden.

Dies hatte die Stadt beim vergangenen Verhandlungstag vor dem Heidelberger Landgericht gleichwohl versucht; sie wollte damit verhindern, dass die zuständige Baufirma Rapp aus dem Verfahren ausscheidet. Verantwortlich für die Probleme soll Kies sein, der seit dem Badumbau im Jahr 2008 nach und nach die Folie am Boden des Naturbeckens durchstößt.

Wie Bürgermeister Frank Volk nun bekannt gab, hat der Gemeinderat in seiner vorangegangenen nicht-öffentlichen Sitzung einem Vergleichsvorschlag mit der Firma Rapp bei zwei Enthaltungen zugestimmt. Durch die Zahlung von 20.000 Euro darf das Unternehmen aus dem Verfahren ausscheiden.