Von Sabrina Lehr

Bammental. Haarpflege, die Natürlichkeit und Nachhaltigkeit vereint, hat längst die Nische verlassen, in der sie noch vor einigen Jahren ein Schattendasein fristete. Shampoos, die auf Inhalte wie Konservierungsstoffe und eine umweltschädliche Verpackung verzichten, erobern zunehmend die Drogerie-Regale und treten ihren Siegeszug in die Badezimmer umweltbewusster Verbraucher an. Diese möchte auch das Bammentaler Start-Up Nativiscare erreichen – und zwar mit einem neuartigen Ansatz: einem nachhaltigen Shampoo auf Pulverbasis.

"Angefangen hat alles in meiner ersten Schwangerschaft", berichtet Gründerin Jessica Mergel, die Nativiscare als Ein-Frau-Unternehmen betreibt. Damals habe die gelernte Friseurin, die zwischenzeitlich ein Nagelstudio betrieb, begonnen, sich mit den Inhaltsstoffen von Kosmetika auseinanderzusetzen – mit dem Ergebnis, dass sie auf Naturkosmetik umstieg. "Die Haut ist unser größtes Organ und wir nehmen damit so viele schädliche Inhaltsstoffe auf, auf die wir eigentlich verzichten könnten", erklärt sie den Schritt. In Sachen Haarpflege fand sie ihr favorisiertes Produkt – aber nicht gerade in der Nähe. "Ich habe mein Shampoo aus Lettland bestellt, bis ich mir irgendwann dachte: ,Wie verrückt ist das?’" Und so kam eines zum anderen: Weil die selbst ernannte "Selbermacherin" bereits seit Jahren das Sieden von Seife zu ihren Hobbys zählte, kam sie auf die Idee, auch Shampoo selbst herzustellen. Das war vor fünf Jahren.

Dass aus der Produktion für den Eigenbedarf aber nun Nativiscare wurde, ist letztlich der Corona-Pandemie zu verdanken. Mergels Bammentaler Nagelstudio musste monatelang schließen. Kunden wanderten teils nach Heidelberg ab, wo vergleichbare Einrichtungen aufgrund niedriger Inzidenzwerte geöffnet hatten. Für die 37-Jährige stellte sich also die Frage, wie sie stattdessen Geld verdienen solle. "Man kann ein Drama daraus machen oder eben das Beste", sagt sie achselzuckend.

Jessica Mergel. Foto: Alex

Und das Beste waren in diesem Fall eben die Shampoos. Über die Jahre hatte Mergel ihr für den Eigenbedarf entwickeltes Produkt optimiert und neben einer auf Ölen und dem Schmutz und Fett lösenden Tensid Natriumcocoylisethionat basierenden Rezeptur die Pulverform für sich entdeckt. "Es gibt ja auch die festen Shampoos, mit denen ich aber nicht zurechtkomme", so die Bammentalerin. "Die sind mir immer zerbrochen, ließen sich nicht gut aufschäumen oder es blieb etwas übrig." Sie habe es besser machen wollen und zwei Varianten entwickelt, die "funktionierten". Ein "Shampooder" genanntes Shampoo-Pulver sowie die aus dem Pulver zu kleinen Stücken zusammengepressten "Shampeewees". "Irgendwann fiel mir auf, dass es das so noch nicht gibt und ich dachte: ,Mensch, das könnte ich verkaufen’", berichtet Mergel von ihrem persönlichen Aha-Moment.

Erfahrung brachte die Mutter zweier Söhne aus Jahren als Produktionsleiterin bei einer Neckargemünder Seifen-Manufaktur mit. Also richtete sie im November vergangenen Jahres im Untergeschoss ihres Wohnhauses eine Manufaktur ein, machte Rohstoff-Lieferanten aus Baden-Württemberg aus und suchte nach einer Verpackung, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit gerecht wurde. "Wenn man Naturkosmetik macht, liegt es auf der Hand, dass alles nachhaltig ist", lacht sie.

Herausgekommen sind nun eine Rezeptur und ein Produktionsablauf, die ohne Wasser auskommen und lediglich eine Waage und eine energiesparende Kochplatte benötigen. Gemischt, gepresst und abgefüllt wird im selben Raum. Verpackt und versendet einige Meter weiter. Verpackt ist das Shampoo indes in einem Karton aus Bambus, auf dem mit wasserlöslichem Klebstoff ein Etikett aus Umweltpapier angebracht ist. "Die kann man theoretisch sogar auf den Kompost werfen", so Mergel, die nach eigenen Angaben bis dato rund 2000 Euro in den Gründungs- und Entwicklungsprozess investiert hat.

Und was unterscheidet abgesehen vom Faktor Nachhaltigkeit Mergels Produkte von herkömmliche Flüssigshampoos oder den festen Shampoos? "Das Pulver ist reine Essenz", erklärt sie. "Da ist nur Wirkkraft drin. Keine Konservierungsmittel, keine Füllstoffe, kein Wasser." In gängigen Shampooflaschen, die mit einem Preis von geringen Eurobeträgen günstiger daherkommen als Mergels Produkte, die rund zwölf Euro kosten, sei dagegen nur ein Bruchteil an Wirkstoff enthalten. Den Großteil mache Wasser aus. Auf Letzteres können auch feste Shampoos nicht verzichten, die in Sachen Form und Handhabung wie ein Seifenstück daherkommen. Sie werden ähnlich hergestellt wie ihre flüssigen Pendants – mit dem Unterschied, dass ihnen für die finale Form Wasser entzogen wird. Eine Schachtel voller "Shampooder" oder "Shampeewees" enthält 60 Gramm Shampoo. Gebraucht wird für eine Haarwäsche eine Prise.

Ob sich das Produkt aus der Bammentaler Manufaktur durchsetzt, muss die Zeit zeigen. Für Jessica Mergel steht aber fest: "Man tut sich und der Umwelt damit etwas Gutes."