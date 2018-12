Dossenheim. (fre). Es waren die schlimmsten Tage im Leben der Familie Schmich, jene Tage im Januar. Erst erreichte sie aus Indien die Nachricht, dass ihr Maximilian vermisst werde. Eine Woche später wurden alle Befürchtungen zur erschütternden Gewissheit: Der 19-Jährige war an den Folgen eines schweren Verkehrsunfalls in Goa gestorben. Nicht weniger schmerzlich war, was in den endlosen Wochen und Monaten danach folgte: Das kurze Leben des geliebten Sohnes, Bruders, Enkels und Cousins musste abgewickelt, der sogenannte Nachlass geregelt werden. Dabei stand für die Familie außer Frage, dass sie nichts von diesem "Nachlass" für sich behalten wollte und auch nichts von dem Geld, das anlässlich der Trauerfeier von den vielen betroffenen Freunden und Bekannten anstelle von Blumen gespendet worden war.

Michael Schmich, dem Vater von "Mäx", wie er ihn nannte und nennt, und auch Opa Dieter Schmich stockt immer wieder die Stimme, wenn sie versuchen, die Ereignisse zu beschreiben, die ihre gelebte Großfamilie in unsägliche Trauer stürzten. Und genauso klar wird, dass sie alles daransetzen, das Erbe von Maximilian Schmich so zu verwenden, wie es der viel zu früh Verstorbene vielleicht selbst getan hätte: Maximilian Schmich, aufgewachsen in einem katholisch-sozial geprägten Umfeld, hatte stets ein Herz für Benachteiligte.

Vor diesem Hintergrund wurde für die Familie der Nachlass zu einem Vermächtnis zugunsten wohltätiger Einrichtungen. Die Stiftung Bischof Emil Stehle, die Waisenkindern und jungen Müttern in Ecuador hilft, wurde ebenso bedacht wie die Rosa Schmich Somberek Stiftung, die im südungarischen früheren Schomberg ein Altenheim unterstützt. Beide Stiftungen hatte Opa Dieter Schmich vor vielen Jahren ins Leben gerufen. Hilfe gibt es auch für den Verein Pfotenhilfe mit Herz, der ausrangierte iberische Podenco-Jagdhunde vermittelt: Ein solcher hatte bei den Schmichs ein neues Zuhause gefunden und insbesondere Maximilian ins Herz geschlossen. Unterstützt wird ebenso das im äthiopischen Addis Abeba beheimatete Tdket-Projekt, das sozial benachteiligte Kinder über das Medium Tennis an Bildung heranführt und ihnen so neue Perspektiven eröffnet, wie auch der Verein Hamromoya Nepal. Der Verein kümmert sich darum, dass der Schulbesuch im bettelarmen Nepal nicht an fehlenden Ranzen, Heften oder Stiften scheitert. Dem Hilfsprojekt hatte Maximilian schon die 500 Euro überwiesen, die ihm seine Großeltern 2017 als Weihnachtsgeschenk vermacht hatten.

Bedacht wird nicht zuletzt die Weihnachtsaktion der Rhein-Neckar-Zeitung. Seit zahllosen Jahren sammelt diese Spenden, um Menschen im Rhein-Neckar-Kreis und in Heidelberg zu helfen, die unverschuldet in Not gerieten - und die nur zu oft durch das bürokratische Raster der staatlichen Hilfe fallen. Aus Maximilians Nachlass wird diese Aktion mit 1000 Euro unterstützt.

Wer der RNZ-Weihnachtsaktion helfen und damit Menschen eine Freude bereiten möchte, für die selbst Alltägliches nicht alltäglich ist, kann auch selbst aktiv werden. Das Spendenkonto hat folgende IBAN: DE20.6725.0020.0000 0010 07. Der entsprechende BIC der Sparkasse Heidelberg lautet: SOLADES1HDB.