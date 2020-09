Bammental. (bmi) "In 36 Spielen zur Legende" – diesen Titel trägt die aktuelle Dokumentation eines deutschen Sportsenders über Hansi Flick. Zu Recht, denn was der Bammentaler Fußballtrainer in den vergangenen Monaten mit dem FC Bayern München geschafft hat, ist tatsächlich legendär: Erst zum zweiten Mal überhaupt hat der Verein das sogenannte Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League gewonnen – mit Hansi Flick als Cheftrainer.

Kein Wunder, dass man in der Elsenztalgemeinde stolz wie noch was ist auf ihren Ehrenbürger. Und das zeigt man auch: Seit ein paar Tagen ziert ein großes Plakat mit der Aufschrift "Bammental grüßt seinen Triple-Champion" die vier Ortseingänge. Und auch am Rathaus ist das dazugehörige Foto zu sehen, auf dem Hansi Flick den Pokal der Champions League in den Händen hält.

Die Gemeindeverwaltung war es, die die Plakate bei einem örtlichen Werbetechniker in Auftrag gegeben und montiert hat. "Was Hansi in den vergangenen Monaten geleistet hat mit einer ganzer Reihe von Rekorden in der Bundesliga wie international ist ganz außergewöhnlich", betont Bürgermeister Holger Karl im Gespräch mit der RNZ. Zumal unter den besonderen Bedingungen, unter denen die Fußball-Saison abgelaufen sei. "Da wollten wir natürlich ganz herzlich gratulieren", so der Rathauschef. Nur ist das während der Corona-Pandemie eben gar nicht so einfach.

Anders als nach dem Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft 2014. Denn damals war Flick Co-Trainer von Joachim Löw bei der deutschen Nationalmannschaft – und Bammental nach dessen Rückkehr aus Brasilien außer Rand und Band. Gefühlt der ganze Ort feierte mit "ihrem" Hansi beim Empfang der Gemeinde in den Straßen und auf dem Platz rund um das Rathaus.

Eine Massenveranstaltung, wie sie derzeit – leider – unmöglich erscheint. "Es war schwierig, mit Corona eine andere angemessene Form der Würdigung zu finden", meint auch Karl. Der Bürgermeister betrachtet die Umsetzung mit den Plakaten als gelungen – und Flick persönlich scheinbar auch. "Er ist direkt nach seinem Urlaub ein paar Tage in Bammental gewesen und hat sich sehr über die Aktion gefreut", weiß der Rathauschef zu berichten.