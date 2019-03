Liebevoll gestaltet wurde die Gedenkstelle an der Leimener Umgehungsstraße L 600 - hier starb am Dienstag ein 20-Jähriger. Foto: Priebe

Leimen. (luw) Kerzen, Blumen und Plüschtiere schmücken die Stelle an der Leimener Nordostumgehung Landesstraße L600, an der am Dienstag ein 20-Jähriger starb. Derweil erscheinen im Internet beinahe minütlich neue Kondolenzeinträge für "Panda" und seine Familie.

Die Anteilnahme zwei Tage nach dem tödlichen Motorradunfall ist groß, auch über die Grenzen der Heidelberger Region hinaus. Eine Freundin von Lucas, dem verunglückten Heidelberger, hat eine Spendenaktion gestartet. Auf der Internetseite dazu schreibt sie, dass mit dem Geld Lucas’ Traum erfüllt werden solle: Er habe sich eine sogenannte Motorradbestattung gewünscht, bei der ein Motorradgespann den Sarg oder die Urne zum Grab transportiert. In zwei Tagen kamen dafür bereits über 2000 Euro zusammen.

Auf der Umgehungsstraße L600 fuhr Lucas am Dienstag bekanntlich in Richtung Leimen, als er auf Höhe des Steinbruchs stürzte, in den Gegenverkehr rutschte und von einem Kleintransporter erfasst wurde. Er starb an der Unfallstelle. Die Polizei geht nach "Spurenlage und Zeugenaussagen" davon aus, dass Lucas zu schnell fuhr. Die Ermittlungen laufen noch.

"Du lebst in unseren Herzen weiter", schreibt die Mutter des 20-Jährigen auf Facebook. Auf der Spendenseite im Internet melden sich Freunde, frühere Klassenkameraden und Motorradfahrer, unter anderem aus Karlsruhe. Sie wenden sich an "Panda": offenbar Lucas’ Spitzname. "Ride in paradise" ist dort häufig zu lesen, auf Deutsch etwa: "Fahre weiter im Paradies."

Das alles deutet darauf hin, dass der junge Mann überaus beliebt war. Zudem ist auf seinen Seiten im sozialen Netzwerk Instagram und auf dem Videoportal Youtube zu sehen, dass er ein stolzer Motorradfahrer war. Fotos zeigen seine 600er-Maschine, mit der er am Dienstag verunglückte.

Und sein Youtube-Kanal beinhaltet ein Video mit Helmkamera-Aufnahmen. Der Titel des im Juni 2018 veröffentlichten Videos: "The Beginning" - "der Anfang"...