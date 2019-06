Leimen-St. Ilgen. (cm) Eine Woche nach der Attacke zweier Kampfhunde auf einen 15-Jährigen im Leimener Stadtteil St. Ilgen sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen.

Polizeisprecher Dieter Klumpp sagte am Dienstag auf RNZ-Anfrage, dass die Beamten vorerst nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft keinen neuen Stand kommunizieren werden. In den kommenden Tagen seien aber neue Informationen zu erwarten. So bleibt vorerst unklar, wie es dem 15-Jährigen inzwischen geht - der Junge hatte schwere Bissverletzungen unter anderem im Gesicht erlitten - und wie es mit den beiden Hunden weitergeht.

Die Vierbeiner wurden von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt und befinden sich im Heidelberger Tierheim. Mit einem Gentest soll zweifelsfrei geklärt werden, ob es sich um die Rasse "American Staffordshire" und somit um sogenannte Kampfhunde handelt. Der Halter hatte ursprünglich die Rasse "American Bulldog" angegeben, die nicht unter die Kampfhunde fällt. Ein Hund war Ende der vergangenen Woche jedoch noch so aggressiv, dass eine Speichelentnahme unmöglich war. Ob er sich wieder beruhigt hat, ist unklar.