Neckarsteinach. (cm) Der evangelische Kindergarten "Schatzinsel" ist in der Nacht auf den heutigen Donnerstag ein Raub der Flammen geworden. Über 100 Feuerwehrleute aus der Umgebung konnten das eingeschossige Gebäude nicht mehr retten.

Gegen 19.30 Uhr war es am Mittwoch zu einem Brand in einer Zwischendecke gekommen. Da die Brandherde aber kaum zu erreichen waren und sich das Feuer rasant in der Decke ausbreitete, wurde gegen Mitternacht entschieden, das Gebäude kontrolliert abbrennen zu lassen.

Die Brandursache und die Höhe des Schadens sind noch unklar. Für die rund 60 Kinder ist eine Not-Betreuung im Martin-Luther-Haus (Kirchenstraße 28) eingerichtet. Eltern werden jedoch gebeten, ihr Kind nur dorthin zu bringen, wenn sie keine andere Möglichkeit haben.