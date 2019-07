Der starke Blitz sprengte die Telefondosen in den Haushalten regelrecht. Foto: privat

Schönau. (cm) Über zwei Wochen nach dem Blitzeinschlag im Schönauer Ortsteil Lindenbach sind nach wie vor einige Haushalte ohne Telefon und Internet. Wie Telekom-Sprecherin Katja Werz am Montag auf RNZ-Anfrage mitteilte, sind noch "maximal zehn Kunden" von der Störung betroffen. Die Techniker seien auch am gestrigen Montag vor Ort gewesen, um die letzten Störungen abzuarbeiten. Sofern nichts Unvorhergesehenes mehr dazwischenkomme, sollen bis zum heutigen Dienstag alle Restarbeiten erledigt sein. Ursprünglich war die Telekom davon ausgegangen, dass bis zum vergangenen Wochenende wieder alles funktioniert. Doch dann wurde ein weiterer Fehler festgestellt, der erneute Tiefbaumaßnahmen notwendig machte.

Telekom-Kunde Klaus Schmidt berichtete, dass sein Anschluss bis zum vergangenen Dienstag funktionieren sollte. Zwei Monteure hätten das Problem aber nicht lösen können. "Mittlerweile habe ich mindestens zehn Mal die Störungsstelle bei der Telekom kontaktiert", so Schmidt. "Eine Lösung des Problems ist nach meiner Ansicht nicht in Sicht."

Der Blitz war in ein Telekom-Kabel eingeschlagen, das an mehreren Stellen beschädigt wurde. Durch die hohe Spannung flogen in einigen Haushalten die Telefondosen aus den Wänden.