Robano Kübler sieht in Zirkustigern einen Beitrag zum Arterhalt. Foto: privat

Von Anja Hammer

Leimen. "Tiere haben mich schon immer fasziniert", sagt Robano Kübler. Daher begann der gebürtige Ostfriese im Alter von 18 Jahren eine dreijährige Ausbildung zum Tierlehrer, studierte dabei das Verhalten von Tieren, war in Zoos, um mehr über Pflege und Betreuung zu lernen und arbeitete bei einem Raubtierlehrer.

Heute ist der Sprössling einer Zirkusfamilie 28 Jahre alt und Besitzer von elf Hunden sowie fünf Tigern. Zwei bengalische und zwei sibirische Tiger waren rund ein halbes Jahr alt, als sie vor fast fünf Jahren zu ihm kamen; das einjährige Nesthäkchen "Tinkerbell" zog er mit der Flasche groß.

Mit seinen Tieren tritt Kübler ab dem morgigen Donnerstag im "Moskauer Zirkus" am Mix-Markt in Leimen auf - und wie immer ist dieser Auftritt nicht unumstritten. Die RNZ hat dem Raubtiertrainer auf den Zahn gefühlt.

Herr Kübler, Sie sagen bestimmt, Sie halten Ihre Tiger artgerecht.

Artgerechte Tierhaltung gibt es nicht - nicht im Zirkus, nicht im Zoo und nicht zu Hause. Ein Hund ist zum Beispiel ein Rudeltier - und wird oft acht Stunden alleine gelassen. Oder nehmen wir den Dackel bei der Oma: Der bekommt bei ihr Schokolade - das ist nicht artgerecht, aber er fühlt sich wohl. Und so ist es bei unseren Tieren: Sie kennen es nicht anders, sie sind schon in neunter Generation im Zirkus - sie sind gesund und fühlen sich wohl.

Wälder sind das natürliche Zuhause eines Tigers. Er legt rund 30 Kilometer am Tag zurück, die Streifgebiete sind zum Teil mehrere Hundert Quadratkilometer groß. Wie können Sie es da verantworten, Ihre Tiere in einem Gehege zu halten?

Ein Tiger ist eine Katze. Und so ist es bei Tigern wie bei einer Hauskatze: Das große Revier brauchen sie nur, um auf Futtersuche zu gehen. Wichtig ist die Beschäftigung - und das sind nicht nur die Tricks in der Manege. Im Gehege sind Kratzbäume, Tannenbäume zum Balancieren, Zweige zum Rumkauen. Oder eine erhöhte Liegefläche - denn Tiger schlafen 16 Stunden am Tag. Wenn es wärmer ist, gibt es noch ein Wasserbecken. Tiger sind nämlich die einzige Katzenart, die gerne schwimmt. Reisen ist übrigens auch eine Beschäftigung für die Tiere: Sie können immer wieder ein neues Gehege erkunden und es neu markieren - das kann ein Zoo nicht bieten.

Tiger sind in der Regel Einzelgänger und keine Rudeltiere. Bei Ihnen leben fünf Tiere zusammen…

Zuerst mal: Auch Tiger bilden Jagdgruppen und leben paarweise zusammen. Und: Meine Tiger sind zusammen groß geworden, das lässt sich also nicht mit Tieren in freier Natur vergleichen. Neulich war einer von meinen alleine draußen - da fing er an zu brüllen, weil er zu den anderen wollte.

Einige Tigerarten sind bereits ausgestorben, von den verbliebenen gibt es nur noch wenige Tausend. Haben Sie kein schlechtes Gewissen, ein solch seltenes Geschöpf gefangen zu halten?

In den 70er Jahren wäre der Sumatra-Tiger fast ausgestorben, weil es nur noch so wenige für die Nachzucht gab. Zirkusse wie auch Zoos leisten einen wichtigen Beitrag zum Arterhalt. Wenn manche also Tiger im Zirkus abschaffen wollen, sollten sie erst einmal anfangen, den Tiger dort zu schützen, wo er lebt. Das passt ansonsten nicht zusammen.

Sie haben fünf Tiger. Der Handel ist aber verboten. Wie kommt man heutzutage auf legale Weise an einen Tiger?

Ich habe meine Ausbildung als Tierlehrer gemacht - dafür braucht man Arbeitsnachweise - und Bewerbungen an Zirkusse und Zoos geschickt. Ein Zirkus hatte Nachwuchs und hat mir dann vier Jungtiere angeboten. Natürlich kann nicht jeder Tiger kaufen, das ist immerhin eine große Verantwortung. Beispielsweise die Kosten: Wenn einer meiner Tiger krank ist, muss ein spezieller Tierarzt aus Österreich kommen. Oder das Essen: Meine Tiere bekommen 2000 Kilogramm Rindfleisch im Monat - und das ist kein Abfall. Außerdem wird kein Betrieb mehr kontrolliert als ein Zirkus: Die Veterinärbehörden kommen jede Woche und schauen, ob die Tiere genug Futter und Beschäftigung haben.

In thailändischen Tempeln werden Tiger mit Drogen ruhiggestellt; regelmäßig machen Videos die Runde, in denen Tiere brutal geschlagen werden. Wie schaffen Sie es, dass Ihre Tiger in der Manege Kunststücke zeigen?

Wenn man Tiere beobachtet, sieht man, was sie gerne machen. Ob sie im Gehege auf dem Holzbalken laufen oder aufs Podest springen. Damit arbeite ich und sie bekommen eine Belohnung dafür. Die Tiger werden damit groß. Und ja, es gibt auch Tage, da will ein Tiger nicht - und dann will er eben nicht.

Wie wollen Sie Gegner von Wildtierhaltung im Zirkus überzeugen?

Ich will niemanden überzeugen, jeder kann seine Meinung haben. Aber es gibt immer zwei Seiten: unsere und die der anderen - und denen kann man es nicht recht machen. Es geht ja nicht nur mir so: Heute ist auch der Landwirt, der Kühe züchtet, der Böse. Ich selbst bin entspannt: Ich habe nichts zu verbergen und zeige meine Tiere und ihr Gehege immer gerne. Da könnten also 100 Demonstranten mit Plakaten stehen: Ich weiß, wie es meinen Tieren geht. Ich mag es nur nicht, wenn sie Lügengeschichten erzählen. Bei mir muss kein Tier durch Feuerreifen springen.