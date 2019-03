Leimen. (cm) Sabo, Ivan und Sultan haben für mächtig Aufsehen gesorgt. Deutschlandweit berichteten Medien über den nächtlichen Ausflug der drei Kamele des "Moskauer Circus". Der deutsche Zirkus gastiert noch bis diesen Sonntag in Leimen am Mix-Markt und trägt diesen Namen, weil die Direktorin mit russischen Wurzeln eine Artistenschule in Moskau besucht hat. Die Trampeltiere waren in der Nacht auf den vergangenen Samstag gegen 1 Uhr aus ihrem Gehege entkommen - wie genau es dazu kam, steht auch fast eine Woche später noch nicht fest. Die Verantwortlichen des Zirkus vermuten "extreme Tierschützer" hinter der Befreiungsaktion. Das Kamel-Trio konnte gerade noch auf der Auffahrt zur Bundesstraße 3 gestoppt werden.

"Wir haben bislang keine Verdachtsmomente, dass militante Tierschützer in einer Nacht- und Nebelaktion das Gehege geöffnet haben", sagte Polizeisprecher Dennis Häfner gestern auf RNZ-Anfrage. In einem solchen Fall würde es sich zumindest um Hausfriedensbruch handeln, weitere Delikte kämen in Betracht. Ihren Verdacht hätten die Verantwortlichen des Zirkus zunächst nicht gegenüber der Polizei geäußert, obwohl diese wegen der Kontrollen der Tierhaltung mit den Beamten stets in Kontakt stünden. Die Polizei prüft auch, ob eine unzureichende Umzäunung für das Ausbüxen der Tiere in Betracht kommt, so Häfner.

Möglicherweise konnten die Tiere entkommen, weil die Seitenwände des Zelts wegen des Sturms am vergangenen Wochenende nicht befestigt waren. "Eventuell haben die Kamele selbst einen Draht durchgerissen", sagt Häfner. Durch ihre dicke Haut seien sie auch unempfindlich gegenüber Strom. Die Verantwortlichen des Zirkus hatten berichtet, dass ein Seil durchgeschnitten und ein Metalltor aufgeschoben gewesen sei.