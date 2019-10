Von Anja Hammer

Meckesheim-Mönchzell. Im Alter von 14 Jahren hielt Micha Reichert zum ersten Mal eine Kettensäge in der Hand. Heute ist er 26 Jahre jung und einer der zehn besten Kettensägen-Künstler in der Bundesrepublik. Bei der deutschen Meisterschaft im Speedcarven, also im Schnellschnitzen, holte er in Bad Mergentheim den achten Platz. Denn in 45 Minuten kann er ein Stück Holz in einen Adler verwandeln, für einen Stamm mit Fuchs und Eule braucht er 60 Minuten. "Das ist alles eine Frage der Übung", sagt Reichert.

Die Motorsägenkunst ist für den Mönchzeller mehr als nur ein Hobby. "Ich mache das hauptberuflich", erklärt er. Seine Skulpturen sind deutschlandweit gefragt, vor Kurzem hat er sogar ein Exemplar in die Schweiz verschickt. Spezialisiert hat er sich auf Tiere - und das aus gutem Grund. Drei Jahre lang hat er als Tierpräparator gearbeitet und die Kunst des Ausstopfens im Sinsheimer Stadtteil Weiler gelernt. Damit möchte er sich zwar auch selbstständig machen, aber aktuell stehe das Schnitzen im Vordergrund. Und bei dem hilft ihm das Wissen um Körperbau und Ausdruck von Tieren. Mit ein wenig Farbe für die Schattierungen und die Augen verleiht er seinen Werken aus Holz den letzten Schliff. Dass zuvor all die feinen Züge mit der Motorsäge herausgearbeitet wurden, fällt schwer zu glauben.

Reicherts Lieblingsmotiv ist der Adler. "Ich habe bestimmt schon Hunderte Adler gesägt", berichtet er. "Das ist mein Steckenpferd." Deshalb habe er am Anfang seiner Schnitzkarriere in Adlern gerechnet - getreu dem Motto, wie viele Adler er noch erschaffen und verkaufen muss, bevor er sich eine neue Säge kaufen kann. Der 26-Jährige muss einige Adler verkauft haben, denn inzwischen nennt er 16 Motorsägen in verschiedenen Größen sein Eigen.

Diese hat er im Haus seiner Eltern, wo er wohnt, gelagert. Seine Familie ist übrigens nicht ganz unschuldig an seiner ungewöhnlichen Leidenschaft. "Naturverbundenheit liegt bei uns in der Familie", erklärt der Mönchzeller. Sein Vater Peter Reichert war, bevor er Bürgermeister von Eberbach wurde, Förster und nahm seinen Sohn stets mit in den Wald. Der eine Großvater von Michael Reichert ist Schreiner, der andere Land- und Forstwirt. "Mein Opa ist 83 Jahre alt und macht immer noch 100 Ster Holz", sagt der Motorsägenkünstler. Früher habe ihm der Großvater auch das Holz besorgt. Doch das reicht mittlerweile nicht mehr. "Jetzt kaufe ich das Holz LKW-weise", schmunzelt Micha Reichert.

Am liebsten arbeitet er mit Eiche. Das Holz sei zwar hart, aber dennoch gut zu bearbeiten. Und vor allen Dingen langlebig. Zu Kunst wird es am Waldrand von Mönchzell. Noch. "Ich habe jetzt Räume in Dielheim angemietet", berichtet er. Und dann ist er noch viel unterwegs. An mehreren Wochenenden im Jahr ist er mit der Säge auf Veranstaltungen in Deutschland und der Welt aktiv; sogar nach Kanada ist er schon zu einem Schnitzertreffen eingeladen worden. Dort hat er auch eines seiner bislang aufwendigsten Werke geschaffen: ein Coyote, der über einen Zaun springt und dabei drei Gänse im Schilf aufschreckt. Im Vergleich dazu muss Reichert an sein erstes Werk vor zwölf Jahren lachen: "Es sollte ein Pilz sein, hat aber ausgesehen wie ein Hocker."